تعارض منافع در خصوص اراضی ملی لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عماد شاهرخی در جلسه‌ای که به منظور بررسی و رسیدگی به اعتراض بهره‌برداران مبنی بر اعمال جریمه توسط منابع طبیعی تشکیل شد، اظهار داشت: متأسفانه در خصوص اراضی ملی ما با تعارض منافع مواجه هستیم.

وی، افزود: اگر اراضی را ملی اعلام کنیم که باید بهره‌برداران را جریمه کنیم، از طرفی طبق قانون این اراضی جزو اراضی ملی هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: باید راهکاری اندیشیده شود که نه بهره‌برداران و نه منابع طبیعی متحمل خسارت و ضرر شوند.

مهرداد ویسکرمی نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه، اظهار داشت: خوشبختانه کمیسیون رفع تداخل مصوب کرده بند (م) را که دولت آورده به تلفیق ببرد و این بند در کمیسیون تلفیق هم رأی می‌آورد.

وی، افزود: ما هم موضوعی را به این بند اضافه کرده‌ایم مبنی بر اینکه منابع طبیعی حق جریمه و معرفی به دادگاه ندارد.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: انتظار ما این است که قانون در جاهایی که پلاک‌ها در رفع تداخلات در دست بررسی است، اقدامی کند که نه کشاورز جریمه شود و نه به منابع طبیعی ضرری وارد شود.

ویسکرمی، گفت: باید روالی در استان داشته باشیم که طبق آن بهره‌برداران توسط منابع طبیعی جریمه نشوند.

میرزایی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان نیز در این جلسه با بیان اینکه تا قبل از سال ۴۱ اراضی منابع طبیعی خصوصی بود، اظهار داشت: اما از سال ۴۱ با ملی شدن اراضی مشکلاتی پیش آمد، زیرا از یک طرف اراضی سند دارند و از طرفی اراضی ملی هستند.

وی، گفت: وقتی می‌گوئیم اراضی ملی یعنی متعلق به دولت است و سند باید به دولت برگردد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان، اظهار کرد: باید ساز و کاری طراحی شود که اراضی ملی که توسط بهره‌برداران به کشت محصولاتی چون گندم اختصاص پیدا کرده به کشت گیاهان دارویی که اقتصادی‌تر هم هستند اختصاص پیدا کند.

دریکوند مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان نیز با اشاره به اهمیت جایگاه منابع طبیعی، اظهار داشت: منابع طبیعی برای ما مهم است، چون پشتوانه کشاورزی است و کشاورزی برای ما مهم است چون امنیت غذایی را به دنبال دارد.

وی، گفت: امنیت غذایی هم امنیت ملی را به دنبال دارد، بنابراین نه اراضی کشاورزی و نه منابع طبیعی هیچکدام نباید آسیب ببینند.