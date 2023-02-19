به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «الکساندر باستری کین» (Alexander Bastrykin) رییس کمیته تحقیق و تفحص فدراسیون روسیه امروز یکشنبه اعلام کرد: کمیته تحقیقات کشور تاییدیه ای را دریافت کرده است که اثبات می کند سرویس های ویژه اوکراین یک حمله تروریستی را روی پل کریمه سازماندهی کرده اند.
رییس کمیته تحقیق و تفحص فدراسیون روسیه در این باره ادامه داد که این اطلاعات تأیید شده هستند و تردیدی در صحت آن ها وجود ندارد.
در همین ارتباط، «دیمیتری مدودف» معاون شورای امنیت روسیه پیشتر با هشدار به کییف، تاکید کرده بود که حملات اوکراین به شبه جزیره کریمه یا هر منطقه دیگر در خاک روسیه، با پاسخ سخت و بسیار سهمگین مسکو مواجه خواهد شد.
مدودف دراینباره گفت: پاسخ ما می تواند از هر نوعی باشد و رئیس جمهور روسیه این موضوع را کاملاً آشکارا بیان کرده است. به شما اطمینان میدهم که پاسخ ما سریع، سخت و کوبنده خواهد بود.
وی در ادامه توضیح داد که روسیه برای خود هیچ محدودیتی قائل نشده و بسته به ماهیت تهدیدها، میتواند از همه نوع تسلیحات «مطابق با اصول دکترین روسیه از جمله اصول بنیادین بازدارندگی هستهای» استفاده کند.
بر اساس دکترین هستهای روسیه، در صورتی که علیه این کشور یا متحدانش از سلاح هستهای یا سایر تسلیحات تخریب جمعی استفاده شود، یا مسکو اطلاعاتی موثق درباره آغاز حمله موشکی بالستیک علیه خود یا متحدانش دریافت کند، یا اینکه از نفوذ دشمن در تاسیسات حیاتیاش برای واکنش هستهای آگاه شده و یا حمله با سلاح متعارف به این کشور صورت گرفته و موجودیت روسیه به خطر بیفتد، میتواند از سلاح هستهای استفاده کند.
اواسط مهرماه سال جاری، رسانههای روسی و اوکراینی از وقوع انفجاری مهیب در پل شبهجزیره کریمه خبر دادند؛ این پل که به «کرچ» معروف است، کریمه را به دیگر مناطق روسیه متصل میکند.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه پس از این حادثه گفت که انفجار پل کریمه یک حمله تروریستی با هدف از بین بردن زیرساختهای حیاتی روسیه بوده و تاکید کرد که سرویسهای ویژه اوکراین دستور حمله به پل کریمه را داده و این عملیات را اجرا کردند.
از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲(۵ اسفند ۱۴۰۰) آمریکا و غرب در حمایت از اوکراین، برای این کشور کمک نظامی و تسلیحاتی فراهم آوردهاند.
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