زنان بیشتر گرفتار سرطان لوزالمعده می شوند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، دکتر «سرینیواس گادام»، مدیر ارشد تحقیقات صفراوی پانکراس در مؤسسه تحقیقاتی لس آنجلس، گفت: «ما می‌توانیم بگوییم که میزان سرطان لوزالمعده در بین زنان به سرعت در حال افزایش است. این افزایش اندک است و نباید نگران کننده باشد، اما مطالعات آینده نیاز به بررسی این روندها دارد.»

وی در ادامه افزود: «این داده‌ها افزایش کمی در خطر ابتلاء به سرطان لوزالمعده را نشان می‌دهد. و این آگاهی ممکن است افراد را بر لزوم ترک سیگار، توقف مصرف الکل، داشتن رژیم غذایی سالم، ورزش منظم و مدیریت وزن متمرکز کند. این شیوه زندگی همه به کاهش خطر ابتلاء به سرطان لوزالمعده کمک می‌کند.»

در این مطالعه، محققان از داده‌های برنامه ملی ثبت نام سرطان، که تقریباً ۶۵ درصد از جمعیت ایالات متحده را نشان می‌دهد، از بیماران مبتلا به سرطان لوزالمعده بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۸ استفاده کردند.

محققان دریافتند که میزان سرطان لوزالمعده در بین زنان و مردان افزایش یافته است.

اما نرخ ابتلاء در بین زنان زیر ۵۵ سال ۲.۴ ٪ بیشتر از نرخ ابتلاء در بین مردان در همان سن افزایش یافته است. افزایش مشابه در بین مردان و زنان مسن مشاهده شد.

گادام افزود: «در حالی که ما شاهد بهبود بقا در سرطان لوزالمعده هستیم، اما این بهبود در بین مردان است. میزان مرگ و میر در بین زنان در حال بهبود نیست.»

دلایل ممکن است شامل نوع و محل تومورها باشد.

براساس این مطالعه، نرخ آدنوکارسینوما سر لوزالمعده، که نوع تهاجمی و کشنده تومور واقع در رأس لوزالمعده است، به نظر می‌رسد در حال افزایش است.

کار لوزالمعده ترشح آنزیم‌ها و هورمون‌هایی است که به بدن کمک می‌کند تا مواد غذایی را هضم و قند را فراوری کند. لوزالمعده درست در پشت شکم واقع شده است.

سرطان لوزالمعده بیشترین میزان مرگ و میر را در بین همه سرطان‌های اصلی دارد. این امر در بین مردان شایع‌تر از زنان است.

کاهش وزن غیر قابل توضیح و زردی می‌تواند علائم سرطان لوزالمعده باشد. افرادی که این علائم را تجربه می‌کنند باید به پزشک مراجعه کنند. درد مزمن شکم معمولاً نشانه‌ای از شرایط دیگر است.