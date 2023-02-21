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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۰:۲۴

مدیرکل پزشکی قانونی گلستان خبرداد؛

انجام ۱۳۵۰ معاینه کالبدگشایی در گلستان

انجام ۱۳۵۰ معاینه کالبدگشایی در گلستان

گرگان- مدیرکل پزشکی قانونی گلستان از انجام هزار و ۳۵۰ معاینه کالبدگشایی در استان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین زارعی صبح سه شنبه در آئین افتتاح ساختمان پزشکی قانونی گلستان اظهارکرد: سالانه ۳۸ هزار معاینه سرپایی، هزار و ۳۵۰ معاینه فوتی و کالبدگشایی توسط همکاران ما در گلستان انجام می‌شود.

مدیرکل پزشکی قانونی گلستان افزود: طی سال جاری، ۴۴۰ پرونده در کمیسیون پزشکی، قصور پزشکی و روان پزشکی استان برگزار شده است.

وی بیان کرد: هزار و ۵۰۰ آزمایش در آزمایشگاه‌های استان در ۱۰ ماهه نخست امسال بررسی شد.

زارعی گفت: هشت مرکز فعال پزشکی قانونی در گلستان داریم که ۴۰ درصد آنها در سال ۹۴ استیجاری بودند که هم اکنون میزان ساختمان ملکی به ۹۰ درصد رسیده است.

وی از پیگیری پروژه ساختمان پزشکی قانونی گلستان از سال ۹۵ خبرداد و گفت: از سال ۹۸ زمین در اختیار پروژه قرار گرفت و ۴۲ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.

کد مطلب 5714175

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