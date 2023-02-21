به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بیاتی صبح سهشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهرکرد که با حضور مسئولان جهاد کشاورزی استان و شهرستان شهرکرد برگزار شد، اظهار کرد: زمین مورد نیاز برای راهاندازی مجتمع دامداریهای ناحیه غرب شهرکرد سالهای قبل تأمین و مشخص شده اما همچنان عملیاتی نشده است.
وی تأخیر در راهاندازی مجتمع دامداریهای ناحیه غرب شهرکرد را باعث بروز مشکلات بهداشت محیط عنوان و بیان کرد: این طرح در قالب مجتمع پرورش اسب هم پیگیری شد اما به نتیجه نرسید.
رئیس کمیسیون شهرسازی، حملونقل و ترافیک شورای اسلامی شهرکرد افزود: شهروندان و دامداران ناحیه غرب شهرکرد از مجموعه مدیریت شهری در شهرداری و شورای اسلامی مرکز چهارمحال و بختیاری بهطور مستمر درخواست تأمین زیرساختها و صدور مجوزهای قانونی برای راهاندازی مجتمع دامداریهای ناحیه غرب مرکز استان را دارند.
در ادامه این جلسه ماشاالله ایزدی گفت: انتقال دامهای زنده به بیرون از شهر و ایجاد مجتمع دامپروری باید در سریعترین زمان ممکن انجام شود.
وی تصریح کرد: در همین راستا شهروندان، دامداران و مسئولان مدیریت شهری در شهرداری و شورای اسلامی خواستار رفع مشکل زمین مجتمع دامداریهای ناحیه غرب شهرکرد هستند.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، ایثارگران و بانوان شورای اسلامی شهرکرد یادآور شد: تسریع در روند توسعه گلخانهها و ایجاد شهرکهای گلخانهای در شهرکرد جز خواستههای اصلی مدیریت شهری از مجموعه جهاد کشاورزی است.
ایزدی خاطرنشان کرد: این مهم در صرفهجویی منابع آب، بهبود مدیریت مصرف آب، اصلاح الگوی کشت، افزایش تولید، اشتغالزایی بالا، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی منطقه تأثیرگذار است.
به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای اسلامی شهر با کلیات طرح سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد مبنی بر فروش پنج دستگاه اتوبوس فرسوده و خرید اتوبوسهای جدید بهجای آنها موافقت کردند.
