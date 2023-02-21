۲ اسفند ۱۴۰۱، ۹:۵۷

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهرکرد:

رفع مشکل دامداری‌های غرب شهرکرد مطالبه مردم و شورای شهر است

شهرکرد_رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهرکرد گفت: دامداران و مسئولان مدیریت شهری و شورای اسلامی خواستار رفع مشکل زمین مجتمع دامداری‌ ناحیه غرب شهرکرد هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بیاتی صبح سه‌شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهرکرد که با حضور مسئولان جهاد کشاورزی استان و شهرستان شهرکرد برگزار شد، اظهار کرد: زمین مورد نیاز برای راه‌اندازی مجتمع دامداری‌های ناحیه غرب شهرکرد سال‌های قبل تأمین و مشخص شده اما همچنان عملیاتی نشده است.

وی تأخیر در راه‌اندازی مجتمع دامداری‌های ناحیه غرب شهرکرد را باعث بروز مشکلات بهداشت محیط عنوان و بیان کرد: این طرح در قالب مجتمع پرورش اسب هم پیگیری شد اما به نتیجه نرسید.

رئیس کمیسیون شهرسازی، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهرکرد افزود: شهروندان و دامداران ناحیه غرب شهرکرد از مجموعه مدیریت شهری در شهرداری و شورای اسلامی مرکز چهارمحال و بختیاری به‌طور مستمر درخواست تأمین زیرساخت‌ها و صدور مجوزهای قانونی برای راه‌اندازی مجتمع دامداری‌های ناحیه غرب مرکز استان را دارند.

در ادامه این جلسه ماشاالله ایزدی گفت: انتقال دام‌های زنده به بیرون از شهر و ایجاد مجتمع دامپروری باید در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی تصریح کرد: در همین راستا شهروندان، دامداران و مسئولان مدیریت شهری در شهرداری و شورای اسلامی خواستار رفع مشکل زمین مجتمع دامداری‌های ناحیه غرب شهرکرد هستند.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، ایثارگران و بانوان شورای اسلامی شهرکرد یادآور شد: تسریع در روند توسعه گلخانه‌ها و ایجاد شهرک‌های گلخانه‌ای در شهرکرد جز خواسته‌های اصلی مدیریت شهری از مجموعه جهاد کشاورزی است.

ایزدی خاطرنشان کرد: این مهم در صرفه‌جویی منابع آب، بهبود مدیریت مصرف آب، اصلاح الگوی کشت، افزایش تولید، اشتغال‌زایی بالا، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی منطقه تأثیرگذار است.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای اسلامی شهر با کلیات طرح سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد مبنی بر فروش پنج دستگاه اتوبوس فرسوده و خرید اتوبوس‌های جدید به‌جای آن‌ها موافقت کردند.

