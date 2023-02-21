برگزاری سی و هفتمین جشنواره سراسری قرآن و عترت در دانشگاه لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان مرحله دانشگاهی آزمون حضوری بخش آوایی سی و هفتمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور را با حضور داوران، برگزار کرد.
این آزمون، روز دوشنبه، اول اسفندماه، در سالن اجتماعات شهید سلیمانی واقع در ساختمان مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان برگزار شد.
دانشجویان علاقهمند و متقاضی بر اساس شاخصهای از قبل اعلام شده در این رقابت شرکت کردند و داوران نیز به داوری پرداختند.
بخش آوایی شامل قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، مداحی، تواشیح و دعاخوانی صحیفه سجادیه میشود.
تقویت و گسترش فعالیتهای قرآنی و دینی در بین دانشجویان از جمله اهداف برگزاری جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور است.
