احمد ریواده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طرح یاری گران زندگی در روستاهای استان سمنان آغاز به کار کرد، تاکید داشت: این طرح از امروز و طی مراسمی با حضور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری در شهرستان سمنان آغاز به کار کرد.

وی با بیان اینکه امروز شاهد افتتاح نمادین این طرح در روستای خیر آباد از توابع شهرستان سمنان با حضور مسئولان ملی، استانی و شهرستانی بودیم، افزود: نمایشگاه محصولات صنایع دستی از جمله بخش‌های جانبی این رویداد فرهنگی و اجتماعی است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان با بیان اینکه هدف این طرح ارتقای آگاهی در راستای مواد مخدر است، گفت: انجام اقدامات مؤثر برای پیشگیری و صیانت از جامعه روستایی از محورهای این طرح محسوب می‌شود.

ریواده با بیان اینکه اقدامات فرهنگی و اجتماعی ر قالب طرح یاری گران زندگی در روستاهای استان سمنان انجام می‌شود، بیان کرد: این طرح در زمره طرح‌های پیشنهادی استان سمنان بود که در سطح کشور مطرح و اجرایی شد.