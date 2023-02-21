کشف توپ مرموز، ساحل ژاپن را قرنطینه کرد+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، پلیس شهر هاماماتسو در پی کشف یک شیء کروی مرموز در ساحلی در این شهر، مناطق اطراف این ساحل را قرنطینه کرد.

بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، یک زن پس از مشاهده این توپ مرموز که گفته می‌شود شاید «مین دریایی» باشد، موضوع را به پلیس گزارش داده است.

این شیء حدود ۱.۵ متر قطر دارد و احتمالاً از جنس آهن ساخته شده است. پلیس تا شعاع ۲۰۰ متری این شیء را قرنطینه و از نیروهای دفاع ملی ژاپن خواسته تا تیمی را برای بررسی این توپ مرموز به محل اعزام کند.

پس از آنکه آمریکا اوال ماه جاری چین را به ارسال «بالون جاسوسی» به حریم هوایی این کشور متهم کرد، شکار اشیای مرموز شدت گرفته است. پکن تاکید کرده این بالون جاسوسی نبوده و در حال انجام تحقیقات علمی، با وزش باد از مسیر خارج شده و از حریم هوایی آمریکا سر درآورده است. واشنگتن با تاکید بر ادعای خود مبنی بر جاسوسی بودن این بالون، آن را با جنگنده اف ۲۲ سرنگون کرد. پس از سرنگون شدن این بالون، سه مورد شیء پرنده دیگر نیز در آمریکا، کانادا و آمریکای لاتین رویت شد.

آمریکا مدعی است که چین دائماً بالون جاسوسی بر فراز کشورهای «پنج قاره» به پرواز درمی‌آورد. ژاپن حد فاصل سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، سه بار تجاوز اشیاء پرنده به حریم هوایی این کشور را گزارش کرد.