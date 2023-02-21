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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۴:۰۰

مدیرکل میراث‌فرهنگی بوشهر:

استان بوشهر آماده میزبانی از مسافران نوروزی است

استان بوشهر آماده میزبانی از مسافران نوروزی است

بوشهر- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر گفت: با برنامه‌ریزی صورت گرفته استان بوشهر مهیای میزبانی از مسافران نوروزی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل سجادی منش ظهر سه‌شنبه در نشست بررسی وضعیت طرح‌های گردشگری بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر در ایام نوروز میزبان خیل عظیم گردشگران از نقاط مختلف کشور است.

وی سواحل استان را یکی از جاذبه‌های گردشگری مهم در این استان دانست و اضافه کرد: استان بوشهر با داشتن ظرفیت‌های مهم از جمله ۹۳۷ کیلومتر ساحل، گردشگری تجاری، صنعتی و مناظر طبیعی در اسفند و فروردین میزبان میلیون‌ها گردشگر است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر از برنامه‌ریزی برای میزبانی از گردشگران خبر داد و بیان کرد: تمهیدات لازم برای ایام تعطیلات اندیشیده شده است.

سجادی‌منش افزود: تمهیدات لازم برای خدمات‌رسانی بهینه به مسافران و گردشگران داخلی و خارجی اندیشیده است و امیدوارم رضایت خاطر میهمانان فراهم شود.

وی ادامه داد: در دهه فجر امسال در ۱۰ شهرستان استان بوشهر طرح‌های مختلفی در حوزه گردشگری شامل چندین بوم‌گردی، مجتمع‌های تفریحی، هتل و سایر اماکن اقامتی افتتاح و اجرایی شده است که ظرفیت اقامت در استان را بیش از ۵۰ درصد افزایش داده است.

کد مطلب 5714589

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