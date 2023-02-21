  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۵:۱۳

مرکز سنجش دانشگاه آزاد اعلام کرد؛

امروز آخرین مهلت ثبت‌نام تکمیل ظرفیت در واحدهای بین‌الملل

امروز آخرین مهلت ثبت‌نام تکمیل ظرفیت در واحدهای بین‌الملل

ثبت‌نام از متقاضیان آزمون اختصاصی واحدهای ارس، کیش و امارات در مرحله تکمیل ظرفیت مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی امروز سه شنبه ۲ اسفند ماه پایان می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام مرکز سنجش، پذیرش و امور فارغ‌التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی، ثبت ‌نام از متقاضیان این آزمون صرفاً از طریق سامانه ثبت نام مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌التحصیلی به آدرس www.azmoon.org انجام خواهد شد.

داوطلبان با مراجعه به سامانه www.azmoon.org پس از مطالعه دفترچه راهنما و در صورت تمایل ابتدا نسبت به خرید کارت اعتباری اقدام و سپس با ورود به سامانه نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته محل‌های درخواستی اقدام کنند.

داوطلبان لازم است پس از انتخاب رشته محل، کد رهگیری و نسخه چاپی ثبت نام خود را تهیه کرده و تا زمان برگزاری آزمون و اعلام نتایج نزد خود حفظ کنند.

کد مطلب 5714666
مهتاب چابوک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها