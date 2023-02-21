به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام مرکز سنجش، پذیرش و امور فارغ‌التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی، ثبت ‌نام از متقاضیان این آزمون صرفاً از طریق سامانه ثبت نام مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌التحصیلی به آدرس www.azmoon.org انجام خواهد شد.

داوطلبان با مراجعه به سامانه www.azmoon.org پس از مطالعه دفترچه راهنما و در صورت تمایل ابتدا نسبت به خرید کارت اعتباری اقدام و سپس با ورود به سامانه نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته محل‌های درخواستی اقدام کنند.

داوطلبان لازم است پس از انتخاب رشته محل، کد رهگیری و نسخه چاپی ثبت نام خود را تهیه کرده و تا زمان برگزاری آزمون و اعلام نتایج نزد خود حفظ کنند.