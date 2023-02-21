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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۶:۰۲

سازمان هواشناسی اعلام کرد؛

۱۱ ایستگاه باران‌سنجی در استان تهران به بهره برداری رسید

۱۱ ایستگاه باران‌سنجی در استان تهران به بهره برداری رسید

سازمان هواشناسی اعلام کرد:۱۱ ایستگاه باران‌سنجی در استان تهران به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور وزیر راه و شهرسازی و به صورت ویدئو کنفرانس ۱۱ ایستگاه باران‌سنجی خودکار در استان تهران به بهره برداری رسید.

این ایستگاه‌ها در سه شهرستان فیروزکوه، دماوند و شمیرانات تهران قرار دارند.

ایستگاههای باران‌سنجی شهرستان فیروزکوه در روستاهای «شهرآباد، بهان، ارجمند، طرود»، ایستگاههای بارانسنجی دماوند در «آبسرد، جابان و سربندان» و ایستگاههای شمیرانات در «باغگل، اوشان و زرد بند» قرار دارند.

در حال حاضر ۱۲ ایستگاه سینوپتیک هواشناسی، ۱۷ ایستگاه بارانسنجی، ۶ ایستگاه اقلیم شناسی، ۲ ایستگاه جاده‌ای، یک ایستگاه جوبالا و یک ایستگاه رادار هواشناسی فعال هستند.

کد مطلب 5714719

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