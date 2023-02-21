نصرالله قادری هنرمند با سابقه تئاتر و قائم مقام چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر درباره خبر بستری شدن کوروش زارعی کارگردان و بازیگر تئاتر و دبیر چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه حدود ۳ یا ۴ روز قبل کوروش زارعی در شهر شیراز به دلیل سکته مغزی به بیمارستان منتقل شد و در حال حاضر در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان نمازی شهر شیراز بستری است.

وی درباره وضعیت جسمانی کوروش زارعی تأکید کرد: دقایقی پیش و به صورت تلفنی توانستم ۲ دقیقه‌ای با کوروش زارعی صحبت کنم و خوشبختانه وضعیت جسمانی‌اش رو بهبودی است و اگر این شرایط ادامه پیدا کند به زودی به بخش منتقل خواهد شد.

قائم مقام جشنواره چهل و یکم تئاتر فجر در ادامه تصریح کرد: آنقدر دوستان بابت جشنواره تئاتر فجر به کوروش زارعی فشارهای عصبی زیادی وارد کردند که وضعیت جسمانی‌اش اینگونه شد.

قادری در پایان سخنان خود گفت: از بچه‌های تئاتر شیراز بسیار سپاسگزارم که از زمانی که این اتفاق برای کوروش زارعی رخ داد هر لحظه پیگیر امور مربوط به او هستند.