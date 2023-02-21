به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلام‌عسگر کریمیان عصر سه‌شنبه در آئین اختتامیه چهار جشنواره فرهنگی، هنری دفاع مقدس در فرهنگسرای بانوان اردبیل اظهار کرد: هنرمندان ما امروز در کنار تخصص، از تعهد برخوردار هستند و تلاش آنها بر این است تا در جبهه انقلاب اسلامی بهترین و شایسته‌ترین آثار را با غنا و محتوای عالی تولید و عرضه کنند.

وی به سوژه‌های ناب دفاع مقدس و ضرورت عرضه آن از سوی رزمندگان و سلحشوران دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: هنرمند واقعی در میدان عمل باید روح ایمانی و اعتقادی خود را نشان دهد و قطعاً سرچشمه هنر متعهد، در آثار زیبنده هنرمندان ما نمودی بی‌نظیر دارد.

این پیشکسوت دوران دفاع مقدس با بیان اینکه در وسط میدان باید گفتمان و فهم مشترک خودمان را در اعتلای هنر عالی و متعهدانه به نمایش بگذاریم، تصریح کرد: در عرصه نبرد نرم و جنگ ترکیبی دشمن از ابزار هنر و رسانه بیشترین بهره را می‌برد تا زمینه بدنامی و انحراف در نظام اسلامی را به وجود آورد.

کریمیان افزود: ما نباید انگ بی‌تعهدی به هنرمندانمان بزنیم چرا که این مسئله خود خیانت آشکار است و باید دست از این اقدامات برداریم.

وی ضرورت ارائه سوژه‌های ناب را به هنرمندان در عرصه‌های مختلف برای تجلی جلوه‌های مقاومت، ایثار، جنگ و شهادت یادآور شد و خاطرنشان کرد: ۸۰ درصد فرهنگ دفاع مقدس به عنوان ذخایر انقلاب و گنجینه‌های عظیم، ناگفته مانده و ضروری است بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس فراتر از یک مجموعه متکی به نیروهای مسلح تلاش کند تا این سوژه‌ها را با همکاری رزمندگان دوران دفاع مقدس احصا کرده و در اختیار هنرمندان قرار دهد.

کریمیان در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: ضروری است هنرمندان ما نیز در حوزه‌های مختلف از این سوژه‌ها برای تولید آثار هنری نظیر فیلم، سریال، موسیقی، تئاتر، نمایش و… استفاده کرده و رسالت تاریخی خود را در پیام‌رسانی، تبلیغ و تبیین حقایق جنگ اعلام کنند.

وی با ابراز ناراحتی از تولید آثار فیلم‌های دوران دفاع مقدس به شکل غیرواقعی بیان کرد: برخی از فیلم‌های دوران دفاع مقدس مورد قبول ما نیست چرا که از واقعیت‌ها به دور است و رسالت ما است تا حقایق را به دنیا نشان داده و بصیرت و آگاهی خود را بیش از گذشته در این عرصه نشان دهیم.

کریمیان به دوران هفت سال اسارت خود در کشور عراق و اسارتگاه موصل اشاره کرد و ادامه داد: رزمندگان ما در دوران اسارت نیز به رغم تبلیغات کور دشمن، سعی کردند تا جرأت و جسارت خود را نشان داده و دشمن را وادار به شکست و اعتراف در داخل خاک کشور خود کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در دوران اسارت رزمندگان ما نه تنها گوشه‌نشین نبودند بلکه در وسط میدان کار را بر عهده گرفته و محیط اسارت را به یک دانشگاه بزرگ تربیتی و ارائه الگوهای اخلاقی و تحصیلی تبدیل کرده بودند.

کریمیان تصریح کرد: اسرا در مناسبت‌های مختلف با اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری سعی می‌کردند تا روحیه خود را حفظ کرده و زمینه بیان حقایق انقلاب اسلامی را به همه نشان دهند.

وی گفت: نسل امروز باید بداند که جوانان دهه ۶۰ در دفاع از این انقلاب و هجمه‌های سنگین دشمن، جهاد همه‌جانبه انجام دادند و امروز ضروری است تا این مسیر با قدرت و استحکام بیشتر ادامه پیدا کند.

کریمیان به سالگرد عملیات غرورآفرین خیبر در نیمه اول جنگ اشاره کرد و افزود: این عملیات که بزرگترین عملیات آبی، خاکی دوران دفاع مقدس بود با هدایت شهید باکری و گردان‌های سلحشور آذربایجان در نقطه اوج حساسیت جنگ با شهادت‌طلبی و پیروزی رزمندگان همراه شد و ما توانستیم دشمن را در جزیره مجنون به نقطه عقب‌نشینی هدایت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: آنهایی که امروز در حق رزمندگان و سلحشوران هشت سال جنگ تحمیلی بی‌انصافی می‌کنند، باید بدانند که به رغم خدماتی که ایثارگران انجام دادند، هیچ تمنایی از این انقلاب نداشته و در هیچ پست و مقامی عهده‌دار مسئولیت نیستند.

کریمیان اضافه کرد: دشمن تلاش می‌کند تا با شبهه‌افکنی و تبلیغات مسموم علیه دوران دفاع مقدس و رزمندگان اسلام حرکت‌های انجام شده در این دوران را معکوس نشان دهد در حالی که واقعیت‌ها باید به نسل آینده منتقل شده و در بهترین شرایط روحیه ایثارگری و شهادت‌طلبی در این کشور تقویت شود.

این پیشکسوت دوران دفاع مقدس حفظ عزت دینی، ملی و انسانی را یادآور شد و بیان کرد: در کنار حفظ هویت اسلامی و دینی، باید راه امام و شهدا را پیگیری کنیم چرا که تنها راه نجات ما پیمودن همین مسیر است.