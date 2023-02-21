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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۸:۵۶

پیشکسوت دوران دفاع مقدس:

آنهایی که انگ بی‌تعهدی به هنرمندان می‌زنند، خودشان خائن هستند

آنهایی که انگ بی‌تعهدی به هنرمندان می‌زنند، خودشان خائن هستند

اردبیل- پیشکسوت دوران دفاع مقدس گفت: آنهایی که انگ بی‌تعهدی به هنرمندان می‌زنند، خودشان خائن هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلام‌عسگر کریمیان عصر سه‌شنبه در آئین اختتامیه چهار جشنواره فرهنگی، هنری دفاع مقدس در فرهنگسرای بانوان اردبیل اظهار کرد: هنرمندان ما امروز در کنار تخصص، از تعهد برخوردار هستند و تلاش آنها بر این است تا در جبهه انقلاب اسلامی بهترین و شایسته‌ترین آثار را با غنا و محتوای عالی تولید و عرضه کنند.

وی به سوژه‌های ناب دفاع مقدس و ضرورت عرضه آن از سوی رزمندگان و سلحشوران دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: هنرمند واقعی در میدان عمل باید روح ایمانی و اعتقادی خود را نشان دهد و قطعاً سرچشمه هنر متعهد، در آثار زیبنده هنرمندان ما نمودی بی‌نظیر دارد.

این پیشکسوت دوران دفاع مقدس با بیان اینکه در وسط میدان باید گفتمان و فهم مشترک خودمان را در اعتلای هنر عالی و متعهدانه به نمایش بگذاریم، تصریح کرد: در عرصه نبرد نرم و جنگ ترکیبی دشمن از ابزار هنر و رسانه بیشترین بهره را می‌برد تا زمینه بدنامی و انحراف در نظام اسلامی را به وجود آورد.

کریمیان افزود: ما نباید انگ بی‌تعهدی به هنرمندانمان بزنیم چرا که این مسئله خود خیانت آشکار است و باید دست از این اقدامات برداریم.

وی ضرورت ارائه سوژه‌های ناب را به هنرمندان در عرصه‌های مختلف برای تجلی جلوه‌های مقاومت، ایثار، جنگ و شهادت یادآور شد و خاطرنشان کرد: ۸۰ درصد فرهنگ دفاع مقدس به عنوان ذخایر انقلاب و گنجینه‌های عظیم، ناگفته مانده و ضروری است بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس فراتر از یک مجموعه متکی به نیروهای مسلح تلاش کند تا این سوژه‌ها را با همکاری رزمندگان دوران دفاع مقدس احصا کرده و در اختیار هنرمندان قرار دهد.

کریمیان در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: ضروری است هنرمندان ما نیز در حوزه‌های مختلف از این سوژه‌ها برای تولید آثار هنری نظیر فیلم، سریال، موسیقی، تئاتر، نمایش و… استفاده کرده و رسالت تاریخی خود را در پیام‌رسانی، تبلیغ و تبیین حقایق جنگ اعلام کنند.

وی با ابراز ناراحتی از تولید آثار فیلم‌های دوران دفاع مقدس به شکل غیرواقعی بیان کرد: برخی از فیلم‌های دوران دفاع مقدس مورد قبول ما نیست چرا که از واقعیت‌ها به دور است و رسالت ما است تا حقایق را به دنیا نشان داده و بصیرت و آگاهی خود را بیش از گذشته در این عرصه نشان دهیم.

کریمیان به دوران هفت سال اسارت خود در کشور عراق و اسارتگاه موصل اشاره کرد و ادامه داد: رزمندگان ما در دوران اسارت نیز به رغم تبلیغات کور دشمن، سعی کردند تا جرأت و جسارت خود را نشان داده و دشمن را وادار به شکست و اعتراف در داخل خاک کشور خود کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در دوران اسارت رزمندگان ما نه تنها گوشه‌نشین نبودند بلکه در وسط میدان کار را بر عهده گرفته و محیط اسارت را به یک دانشگاه بزرگ تربیتی و ارائه الگوهای اخلاقی و تحصیلی تبدیل کرده بودند.

کریمیان تصریح کرد: اسرا در مناسبت‌های مختلف با اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری سعی می‌کردند تا روحیه خود را حفظ کرده و زمینه بیان حقایق انقلاب اسلامی را به همه نشان دهند.

وی گفت: نسل امروز باید بداند که جوانان دهه ۶۰ در دفاع از این انقلاب و هجمه‌های سنگین دشمن، جهاد همه‌جانبه انجام دادند و امروز ضروری است تا این مسیر با قدرت و استحکام بیشتر ادامه پیدا کند.

کریمیان به سالگرد عملیات غرورآفرین خیبر در نیمه اول جنگ اشاره کرد و افزود: این عملیات که بزرگترین عملیات آبی، خاکی دوران دفاع مقدس بود با هدایت شهید باکری و گردان‌های سلحشور آذربایجان در نقطه اوج حساسیت جنگ با شهادت‌طلبی و پیروزی رزمندگان همراه شد و ما توانستیم دشمن را در جزیره مجنون به نقطه عقب‌نشینی هدایت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: آنهایی که امروز در حق رزمندگان و سلحشوران هشت سال جنگ تحمیلی بی‌انصافی می‌کنند، باید بدانند که به رغم خدماتی که ایثارگران انجام دادند، هیچ تمنایی از این انقلاب نداشته و در هیچ پست و مقامی عهده‌دار مسئولیت نیستند.

کریمیان اضافه کرد: دشمن تلاش می‌کند تا با شبهه‌افکنی و تبلیغات مسموم علیه دوران دفاع مقدس و رزمندگان اسلام حرکت‌های انجام شده در این دوران را معکوس نشان دهد در حالی که واقعیت‌ها باید به نسل آینده منتقل شده و در بهترین شرایط روحیه ایثارگری و شهادت‌طلبی در این کشور تقویت شود.

این پیشکسوت دوران دفاع مقدس حفظ عزت دینی، ملی و انسانی را یادآور شد و بیان کرد: در کنار حفظ هویت اسلامی و دینی، باید راه امام و شهدا را پیگیری کنیم چرا که تنها راه نجات ما پیمودن همین مسیر است.

کد مطلب 5714872

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