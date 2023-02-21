به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین جلسه انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی در دفتر محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

در این جلسه وزارت نیرو گزارشی از آخرین وضعیت و میزان پیشرفت فیزیکی طرح‌های انتقال آب از دریا شامل طرح‌های در دست اجرا برای انتقال آب از خلیج فارس، طرح انتقال آب دریای عمان به استان اصفهان، طرح انتقال آب از خلیج فارس به استان فارس و پروژه‌های نمک‌زدایی و شیرین سازی آب ارائه کرد.

در این نشست که وزرای نیرو، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور داشتند، چالش‌ها و مشکلات طرح‌ها و پروژه‌های شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در ادامه این جلسه مدیران عامل شرکت ملی مس ایران، شرکت فولاد مبارکه، شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر و مدیران دیگر شرکت‌های مرتبط، گزارشی از آخرین وضعیت پروژه‌های خود و نیز دغدغه‌ها و مشکلات پیش رو مطرح کردند.

همچنین پس از بحث و تبادل نظر در خصوص گزارش‌ها و موضوعات مطرح شده در این جلسه، تصمیماتی نیز اتخاذ و مقرر شد کمیته‌ای با عضویت وزارتخانه‌های نیرو و صمت جهت مشخص کردن میزان تخصیص آب مورد نیاز شرب و صنایع موجود از هر خط و تعیین قیمت بهینه آب انتقالی از دریا تشکیل شود و گزارش تصمیمات خود را در جلسه آتی ارائه دهند.

بازنگری در خصوص نوع فولاد مورد استفاده برای ساخت لوله در خط چهارم انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر استفاده از تولید داخل از دیگر تصمیمات این جلسه بود.