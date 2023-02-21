به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا حسین نژاد عصر سه‌شنبه در جلسه شورای اقامه نماز خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: باید در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری برای رونق نماز در مدارس و دانشگاه‌ها ایده پردازی و نقشه راه داشته باشیم.

استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه تشویق و ترغیب دانش آموزان به نماز خواندن به صورت جماعت انجام شود، افزود: به اشکال مختلف در کنار نماز خواندن انس با قرآن برای دانش آموزان هم انجام شود که در این مسیر نماز خانه‌ها باید بهترین مکان برای دانش آموزان تلقی شده تا ایجاد انگیزه شود.

وی بر تقویت جایگاه‌های نماز تاکید کرد و گفت: احداث مساجد کنار فضای سبز نیز مورد توجه مدیریت شهری قرار گیرد.

حسین نژاد خاطرنشان کرد: برای برگزاری اجلاس بزرگ نماز در استان نیز برنامه ریزی های لازم صورت گیرد.