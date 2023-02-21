شرایط توزیع دارو و فرآورده های دارویی در هرمزگان رصد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قاسمی در حاشیه بازدید از شرکت توزیع دارویی واقع در شهرستان بندرعباس بیان داشت: از آنجائیکه دارو به عنوان مهمترین رکن در تشخیص و درمان بیماری ها بکار می رود برهمین اساس فرآیند تولید، توزیع، واردات و نگهداری دارو حائز اهمیت می باشد و چنانچه دارو به نحو علمی و اصولی توزیع نمی شود می تواند سبب بروز اثرات نامطلوب شود.

سرپرست معاونت غذا ودار وبا ذکراهمیت این امر طی این بازدید از مدیر و مسئولین این شرکت توزیع دارو خواستار تلاش و همکاری بیشتر شد.

همچنین داروهای سهمیه ای، بررسی موجودی شیرخشک، داروهای خاص، داروهای کمیاب، وضعیت چیدمان انبار، دما از جمله مواردی بود که توسط سرپرست معاونت غذا ودارو استان و کارشناس مربوطه کنترل شد. حضور مسئول فنی ورعایت امنیت و ایمنی از موارد مهم این پایش بود.

طی این بازدید سرپرست معاونت غذا و دارو از نزدیک در جریان فعالیت و مشکلات این شرکت قرار گرفته و پیگیری لازم در خصوص رفع کمبود داروها انجام و حداکثر نیاز بیماران به داروهای مورد نیاز پیگیری شد.