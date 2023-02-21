به گزارش خبرنگار مهر، رضا قاسمیان عصر سه‌شنبه در آئین افتتاح طرح کشوری کانون یاریگران روستا در اردبیل اظهار کرد: کانون یاریگران روستا در ۹ شهرستان منتخب از شهرستان‌های استان در روستای آق قلعه شهرستان سرعین در حال برگزاری است.

وی با اشاره به وضعیت جوی حاکم در کشورهای همجوار به ویژه افغانستان خاطرنشان کرد: با ورود استکبار جهانی آمریکا کشت تریاک و تولید مواد مخدر را در جهان ۴۵ برابر افزایش داده و با توجه به مسیر تزاتزیتی کشور ایران به کشورهای اروپایی و در ایران هم استان ما هم مجزا از مسیر ترانزیت نیست و بارانداز مواد مخدر به کشورهای آذربایجان و … شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل با بیان اینکه این موضوع امر مبارزه با مواد مخدر در استان را بسیار سخت می‌کند، تصریح کرد: کشور ایران طلایه دار مبارزه با مواد مخدر در جهان است.

قاسمیان با تقدیر از ریش سفیدان و معتمدین و دهیار و اعضا شورای اسلامی روستای آق قلعه گفت: مسئولان روستای آق قلعه روستایی بدون مصرف مواد مخدر، دخانیات، مشروبات الکی، طلاق و بیکاری و… را مدیریت می‌کنند.

در این مراسم دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل نیز از آغاز به کار طرح «یاریگران زندگی در روستا» در ۳۰ درصد از روستاهای این استان خبر داد.

اکبر منتظر بیان کرد: طرح یاریگران زندگی در روستا یک طرح مردم‌پایه و مردم‌محور است و در فاز نخست ۲۰۰ روستا معادل ۳۰ درصد روستاهای استان تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند.

وی افزود: در قالب طرح یاریگران زندگی در روستا ۱۰ الی ۱۲ نفر در هر روستا به عنوان کانون یاریگران یک نشست گفتمانی را تشکیل می‌دهند و برای پیشگیری اولیه از اعتیاد با رویکرد مداخلات غیر مستقیم و ایجاد نشاط اجتماعی با ظرفیت روستایی فعالیت می‌کنند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل گفت: در کانون یاریگران زندگی اعضای مختلف اعم از امام جماعت روستا، دهیار، فرمانده پایگاه بسیج، بهورز، اعضای شورای اسلامی روستا، مسئولان مراکز آموزشی در روستا و سه نفر از جامعه نخبگانی حضور دارند و دهیار دبیر این کانون خواهد بود.

منتظر با اشاره به اینکه نگاه کانون یاریگران زندگی روستا اجتماع‌محور است، بیان کرد: در گذشته شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان به ریاست استاندار و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستانی به ریاست فرماندار وجود داشت که با اجرای طرح یاریگران زندگی، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر روستا خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه اعضای کانون یاریگران زندگی در روستاها هر ۴۵ روز گرد هم می‌آیند و یک فضای گفتمانی را در حوزه مبارزه با مواد مخدر با محوریت پیشگیری اجرا می‌کنند، تصریح کرد: با اجرای این طرح شاهد بارش اطلاعاتی در سطح روستاها خواهیم بود چراکه یکی از اقدامات ما در طرح یاریگران زندگی آموزش‌دهی به اعضای کانون است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل ادامه داد: اگر اعضای کانون یاریگران زندگی طرح و برنامه خلاقانه داشته باشند می‌توانند به دستگاه‌های بالادستی ارائه کنند که در صورت موافقت به مرحله اجرا در می‌آید.

منتظر اظهار کرد: به طور قطع شبکه‌سازی و کانال‌سازی در امر پیشگیری اولیه از اعتیاد با محوریت مداخلات غیرمستقیم تأثیرگذار خواهد بود و از این پس برای انجام هر اقدام در سطح روستاها به ناظر و مجری دسترسی خواهیم داشت.