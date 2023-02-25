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۶ اسفند ۱۴۰۱، ۸:۰۸

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمانشاه خبر داد؛

توزیع اقلام زیستی در مناطق زلزله زده ترکیه توسط هلال احمرکرمانشاه

توزیع اقلام زیستی در مناطق زلزله زده ترکیه توسط هلال احمرکرمانشاه

کرمانشاه- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه از توزیع اقلام زیستی در مناطق زلزله زده ترکیه توسط هلال احمر کرمانشاه خبر داد.

محمد باقر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هشت نفر از امدادگران در قالب تیم عملیاتی و امدادی جمعیت هلال احمر کرمانشاه پس از اعزام به مناطق زلزله زده ترکیه نسبت به توزیع اقلام زیستی در بین مردم اقدام کردند.

وی افزود: این تیم در کنار سایر اعضای اعزامی جمعیت هلال احمر کشور به مناطق زلزله زده ترکیه نسبت به برپایی اردوگاه و توزیع اقلام اولیه زیستی شامل موکت و پتو و بسته‌های بهداشتی در شهرهای آدیامان و آلتینوز اقدام کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: این مأموریت امدادی که ۱۰ روز ب طول انجامید در راستای اهداف بشر دوستانه جمعیت هلال احمر صورت گرفت.

محمدی بیان کرد: به دنبال وقوع پس لرزه ۶.۴ ریشتری در شهر آنتاکیا نیروهای امدادی این جمعیت به سرعت اردوگاهی با ۱۰۰ دستگاه چادر امدادی برپا کردند و موجب خرسندی اهالی شهر که از خانه‌ها بیرون آمده بودند، شد.

کد مطلب 5718203

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