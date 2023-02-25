توزیع اقلام زیستی در مناطق زلزله زده ترکیه توسط هلال احمرکرمانشاه

محمد باقر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هشت نفر از امدادگران در قالب تیم عملیاتی و امدادی جمعیت هلال احمر کرمانشاه پس از اعزام به مناطق زلزله زده ترکیه نسبت به توزیع اقلام زیستی در بین مردم اقدام کردند.

وی افزود: این تیم در کنار سایر اعضای اعزامی جمعیت هلال احمر کشور به مناطق زلزله زده ترکیه نسبت به برپایی اردوگاه و توزیع اقلام اولیه زیستی شامل موکت و پتو و بسته‌های بهداشتی در شهرهای آدیامان و آلتینوز اقدام کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: این مأموریت امدادی که ۱۰ روز ب طول انجامید در راستای اهداف بشر دوستانه جمعیت هلال احمر صورت گرفت.

محمدی بیان کرد: به دنبال وقوع پس لرزه ۶.۴ ریشتری در شهر آنتاکیا نیروهای امدادی این جمعیت به سرعت اردوگاهی با ۱۰۰ دستگاه چادر امدادی برپا کردند و موجب خرسندی اهالی شهر که از خانه‌ها بیرون آمده بودند، شد.