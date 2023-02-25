هشدار شیوع بیماری تب برفکی با سویه جدید در کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دامپزشکی کردستان، مجتبی ورمقانی اظهار داشت: با توجه شیوع بیماری تب برفکی ناشی تب برفکی در کشور عراق و عدم ایجاد ایمنی علیه این سویه توسط واکسن‌های موجود در کشور، دامداران استان باید اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند.

وی رعایت قرنطینه، جلوگیری از ورود افراد متفرقه به واحد دامداری، استفاده از حوضچه ضد عفونی در ابتدای درب ورودی واحد را از جمله مواردی دانست که دامداران باید به آن توجه جدی داشته باشند.

مدیرکل دامپزشکی استان تأکید کرد: دامداران موارد بروز بیماری را به شبکه دامپزشکی شهرستان و یا سامانه پیغام گیر ۱۵۱۲ اداره کل دامپزشکی کردستان اطلاع دهند.