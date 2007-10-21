رسانه ملی عادلانه رفتار کند / منتظر نتیجه دیدار با ضرغامی هستیم

سید حسین مرعشی قائم مقام ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در گفتگو با خبرنگار مهر، انتخابات مجلس هشتم را برای پایداری انقلاب و پویایی نظام جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت خواند و گفت: اصلاح طلبان به صورت متحد وارد انتخابات آتی خواهند شد اما این ائتلاف معمولا از سوی سازمان صدا و سیما به رسمیت شناخته نمی شود.

صدا و سیما نباید در جهت حذف ائتلاف اصلاح طلبان حرکت کند

وی علت دیدار نمایندگان اصلاح طلبان با ضرغامی را رفتار تبعیض آمیز رسانه ملی با این جریان سیاسی خواند و افزود: صدا و سیما در گذشته به نوعی در جهت حذف ائتلاف اصلاح طلبان حرکت می کرد لذا ستاد انتخاباتی اصلاح طلبان هیئتی را مامور کرد تا با عزت الله ضرغامی رایزنی هایی را در این خصوص داشته باشد.

مرعشی در ادامه جلسه روز گذشته خود با رئیس سازمان صدا و سیما را جلسه ای دوستانه و مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: در این جلسه توضیحاتی را در خصوص عملکردهای اصلاح طلبان در فعالیتهای انتخاباتی ارائه کردیم.

قائم مقام ستاد ائتلاف اصلاح طلبان خاطر نشان کرد: در این جلسه توضیح دادیم که جناح اصلاح طلب، جناحی است که در مجموعه نظام حرکت می کند و هدفش از حضور در انتخابات، تقویت نظام با حفظ انتقاداتی است که به مدیریت اجرایی و قانونگذاری کشور دارد.

رسانه ملی ابزار یک جناح نیست

وی با بیان اینکه صدا و سیما رسانه ای متعلق به کشور و فراگیر و ملی است، تصریح کرد: معتقدیم رفتار صدا و سیما با تمامی گروه های سیاسی و دلسوزان انقلاب باید عادلانه باشد و به یک ابزار جناحی تبدیل نشود.

به گفته مرعشی، بهتر این است که در عرصه سیاسی که مادر تمامی تحولات در جامعه است، به افزایش فرهنگ سیاسی در جامعه کمک شود تا جامعه سیاست را به سوی حرفه ای و عمیق تر شدن پیش ببرد.

قائم مقام ستاد ائتلاف اصلاح طلبان خاطر نشان کرد: ما در صددیم با تقویت این مسائل کمک کنیم تا این ملت در حوادث و کوران هایی که در آینده پیش خواهد آمد، سرافراز بیرون آید و بیمه شود.

ارتباط اصلاح طلبان با مسئولان سازمان صدا و سیما ادامه می یابد

وی گفت: رئیس سازمان صدا و سیما در ادامه این جلسه با پذیرش کلیات مسائلی که از سوی ما بیان شد، محدودیت هایی که در این مسیر وجود دارد را توضیح داد و در نهایت مقرر شد تا همکاری سازنده ای بین اصلاح طلبان و صدا و سیما به منظور برگزاری هر چه باشکوه تر انتخابات مجلس هشتم صورت بگیرد.

مرعشی در خاتمه با بیان اینکه منتظر نتیجه این جلسه هستیم، خاطرنشان کرد: ارتباط با مسئولان سازمان صدا و سیما در سطوح مختلف ستاد ائتلاف اصلاح طلبان به صورت طبیعی تا برگزاری انتخابات مجلس هشتم ادامه خواهد یافت.