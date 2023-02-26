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۷ اسفند ۱۴۰۱، ۱۶:۱۶

معاون توسعه استاندار خبر داد؛

برگزاری اجلاس نماز در خراسان شمالی طی ماه رمضان

برگزاری اجلاس نماز در خراسان شمالی طی ماه رمضان

بجنورد_ معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان شمالی از برگزاری ششمین اجلاس استانی نماز در ماه مبارک رمضان سال آینده در این استان خبر داد.

عبدالصمد صفر نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با برگزاری با شکوه اجلاس استانی نماز توانایی‌ها و ظرفیت خراسان شمالی را به نمایش گذاشته خواهد شد تا میزبان اجلاس سراسری نماز باشیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان شمالی برگزاری اجلاس نماز را اقدام ارزشمند فرهنگی دانست و افزود: پایه‌های معنویت در خطه خراسان قوی‌تر است لذا برگزاری چنین اجلاس‌هایی باید پر قدرت و پررنگ انجام شود تا حرکت عظیمی را رقم زده باشیم بنابراین همکاری تمام دستگاه‌های متولی یک ضرورت است.

وی تاکید کرد: برگزاری این اجلاس برکات زیادی را برای استان خراسان شمالی همراه خواهد داشت.

کد مطلب 5719719

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