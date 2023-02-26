برگزاری اجلاس نماز در خراسان شمالی طی ماه رمضان

عبدالصمد صفر نژاد در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با برگزاری با شکوه اجلاس استانی نماز تواناییها و ظرفیت خراسان شمالی را به نمایش گذاشته خواهد شد تا میزبان اجلاس سراسری نماز باشیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان شمالی برگزاری اجلاس نماز را اقدام ارزشمند فرهنگی دانست و افزود: پایههای معنویت در خطه خراسان قویتر است لذا برگزاری چنین اجلاسهایی باید پر قدرت و پررنگ انجام شود تا حرکت عظیمی را رقم زده باشیم بنابراین همکاری تمام دستگاههای متولی یک ضرورت است.
وی تاکید کرد: برگزاری این اجلاس برکات زیادی را برای استان خراسان شمالی همراه خواهد داشت.
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