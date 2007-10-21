رویکرد محتاطانه پاپ در روابط با ادیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، بیست و یک سال پیش ژان پل دوم برای دیدار با بیش از 150 رهبر ادیان مختلف به منظور نیایش برای صلح به آسیسی، ایتالیا رفت، انتشار تصاویر پاپ با لباس سفید خود که در کلیسای باسیلیکای سنت فرانسیس در کنار راهبان بودایی تبت، شینتوهای ژاپنی، نمایندگان ادیان بودمی آفریقا و آمریکا گرفته شده بود مورد توجه میلیونها نفر از مردم جهان قرار گرفت.

اگرچه بسیاری از این روند راضی نبودند یکی از آنها نیز مردی بود که روزی جانشین ژان پل شد.

کاردینال یوزف راتزینگر (پاپ بندیکت شانزدهم کنونی) که آن زمان رئیس عالی ترین هیئت دکترین کلیسای کاتولیک یعنی کنگره تعالیم و ایمان واتیکان بود گفت: این رویداد نمی تواند الگو تلقی شود.

راتزینگر بعدها طی مقاله ای درباره دیدار ژان پل در آسیسی نوشت که هیچ تردیدی در این رابطه وجود ندارد که همایش آسیسی سال 1986 توسط مردم بسیاری مورد سوء تعبیر قرار گرفت.

راتزینگر از این امر واهمه داشت که چنین تصاویری حتی اگر با حسن نیت منتشر شود به ترویج این ایده منتهی می شود که حقیقت تمام ادیان یکسان است یا تمام ادیان می توانند در یک جایگاه قرار گیرند.

اما بندیکت امروز یکشنبه 29 مهر ماه در مراسم افتتاحیه دیدار رهبران دینی سراسر جهان که توسط گروه کاتولیهای غیر روحانی سانت اگیدیو حضور می یابد که به عنوان رویداد سالانه ای برای حفظ روحیه همایش آسیسی برگزار می شود.

بندیکت همچنین در میدان اصلی این شهر مراسم عشای ربانی برگزار کرده و ناهار را با 200 نفر از رهبران دینی جهان چون اسقف اعظم کانتربری، بارلاتالامه اول، خاخام ارشد یهودیان و رئیس دانشگاه الازهر صرف می کند.

مشاهده این امر که بندیکت که روزی منتقد همایش آسیسی بود برای این رویداد دعای خیر می کند ممکن است به عنوان نشانه یک تغییر فاحش تلقی شود اما همایش امروز در شهر ناپلس را می توان بازتاب رویکرد ویژه بندیکت شانزدهم به سایر ادیان باشد که به وضوح مشخص است محتاطانه تر از سلف خود حرکت می کند.

برگزار کنندگان این همایش تأکید کردند که تاکنون در همایش "نیایش برای صلح" هیچ امری وجود نداشته که نسبی گرایی یا تلفیق شدن ادیان را ترویج کند.

ماریو ماراتزی یکی از اعضای مؤسس گروه سانت اگیدیواظهار داشت: از زمان برگزاری این دیدار در سال 1986 برگزار کنندگان تسهیلاتی فراهم کرده اند که به موجب آن نمایندگان ادیان مختلف می توانند در اماکن مختلف نیایش کنند.

ماه سپتامبر گذشته که بیستمین سالگرد برگزاری نخستین همایش "نیایش برای صلح" در شهر آسیسی برگزار شد، پاپ بندیکت شانزدهم نامه ای مبنی بر حمایت از این رویداد ارسال و طی آن نسبت به نسبی گرایی هشدار داد.

اگرچه در خبرها منعکس شده است که بندیکت امروز در همایش شهر ناپلس در کنار رهبران دینی دنیا حاضر می شود، اما حقیقت امر اینجاست که بندیکت شانزدهم، منتقدسابق این همایش پیش از افتتاحیه رسمی مراسم را ترک کرده و در نیایشهای روز چهارشنبه حاضر نخواهد شد و تنها رهبران دینی که برای مراسم عشای ربانی رسماً دعوت شده مسیحیان فرق دیگر هستند.

اگرهم پاپ در جمع نمایندگان غیر مسیحی دعایی بخواهد می توان انتظارداشت که این دعا پیش از صرف ناهار آن هم در سکوت خوانده شود.