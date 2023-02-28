فرهنگ ایثارگری با ابزارهای نو به نسل جوان منتقل شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تیموری سه شنبه در جمع خانواده های جانبازان و ایثارگران اظهارداشت: خانواده های معظم شهدا و جانبازان حق زیادی برگردن تمام ملت ایران دارند و همه ما قدردان آنان هستیم.

علیرضا تیموری بیان کرد: جانبازان با تکیه بربصیرت و وفاداری، راه حضرت ابوالفضل (ع) را به درستی ادامه داده و در تاریخ ماندگار شدند.

فرماندار بهاباد افزود: جامعه به فرهنگ پایداری و شهادت نیاز دارد و جانبازان به عنوان مظاهر مقاومت و ایستادگی از احترام و منزلت برخوردار هستند.

تیموری بیان کرد: فرهنگ جانبازی و ایثارگری باید با تکنیک ها و ابزارهای نو به نسل امروز منتقل شود و دستگاه های متولی در اعیاد شعبانیه مشارکت کنند.

وی با بیان اینکه جانبازان، شهدای زنده انقلاب هستند و با از خود گذشتگی و حضور دلیرانه در جبهه های حق علیه باطل، جانفشانی کرده اند، گفت: عشق به علمدار کربلا خصیصه بارز جانبازان است.

وی افزود: جانبازی بزرگترین افتخار برای هر فرد است و اقتدار و عزت کنونی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در تمامی زمینه ها، مرهون رشادت های شهدا و جانبازان است.

فرمانداربهاباد ادامه داد: امروز تبیین و تشریح خاطرات و تجربیات جانبازان و ایثارگران برای نسل های جدید و جلوگیری از تحریف تاریخ انقلاب و دوران دفاع مقدس ضروری است.

وی با بیان اینکه جانبازان درس مقاومت را از قمر بنی هاشم (ع) یاد گرفته‌اند و مهمترین درسی که از جانبازان عزیز یاد می‌گیریم درس مقاومت و پایداری است، گفت: جانبازان نماد مقاومت هستند و به ما درس مقاومت می‌دهند.

وی اضافه کرد: جانبازان از تمامی مادیات دنیا دل کندند و برای اعتلای اسلام و انقلاب از همه وجود خود گذشتند و جان خود را برای آسایش و امنیت مردم فدا کردند.