اشتغال برای بیش از ۱۵ هزار زن سرپرست خانوار بهزیستی ایجاد شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود فیروزی ضمن تاکید بر اینکه از ابتدای سال‌جاری توسط بهزیستی برای بیش از ۱۵ هزار زن سرپرست خانوار در استان خراسان رضوی زمینه‌های اشتغال و فعالیت‌های مولد ایجاد شده است، اظهار کرد: پرداخت وام خوداشتغالی، کاریابی و معرفی به کارفرمایان، معرفی به مراکز فنی حرفه‌ای، تأمین سرمایه کار بلاعوض و… شرایط و موقعیت‌های پایداری را جهت خودکفایی نسبی و ایجاد اشتغال برای خانوارهای تحت حمایت ایجاد کرده است. کمک به بهبود شرایط زندگی خدمت گیرندگان و دسترسی آنان به سطح مناسب زندگی با پرداخت کمک‌های نقدی جهت تأمین هزینه‌های ضروری زندگی، درمان، مسکن و… نیز انجام می‌گیرد.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی در خصوص پرداخت وام بلاعوض به عنوان سرمایه شغلی به زنان سرپرست خانوار گفت: برنامه آماده‌سازی شغلی مبتنی بر آموزش‌های کاربردی در زمینه ارتقای دانش و مهارت‌های کارآفرینی، کسب و کار و مهارت‌های شغلی است. بر این اساس آن دسته از خدمت گیرندگان که شرایط اشتغال را دارا هستند، طی مدت زمان محدود از آموزش‌های لازم بهره‌مند شده و آماده حضور در بازار کار می‌شوند.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال‌جاری ۱۰ گروه همیار زنان سرپرست خانوار جدید جهت انجام فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تشکیل و راه‌اندازی گردیده است، گفت: تاکنون در خراسان رضوی ۲۰۶ گروه همیار بانوان تشکیل شده که ۱۲۶۸ زن سرپرست خانوار را تحت پوشش دارند. گروه‌های همیار زنان سرپرست خانوار یکی از طرح‌های سازمان بهزیستی برای اشتغال این قشر و راهی برای ارتقای وضعیت زندگی این زنان است. در گروه‌های همیار، زنان سرپرست خانوار با مشارکت همدیگر در راستای توانمندسازی خود و خانواده‌هایشان در مشاغلی مانند خیاطی، تولید و فروش پوشاک، آشپزی و شیرینی پزی و… فعالیت می‌کنند.

فیروزی افزود: هدف اصلی بهزیستی توانمندسازی است. بنابراین به‌منظور حفظ کرامت انسانی و ایجاد امنیت اقتصادی در ابتدا قابلیت‌ها، استعدادها، رغبت‌ها، خصیصه‌های روانشناختی، مهارت‌های فنی حرفه‌ای، مسائل و مشکلات زنان سرپرست خانوار و اعضای خانواده آنها توسط مددکاران مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته و در مرحله بعد به‌منظور آماده‌سازی شغلی و ایجاد اشتغال پایدار برنامه‌ریزی‌های متعددی انجام می‌گیرد.

۱۳ دستگاه متولی زنان سرپرست خانوار هستند

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی با بیان اینکه ۱۳ دستگاه در زمینه زنان سرپرست خانوار متولی هستند و هر کدام وظایفی را عهده‌دار می‌باشند، گفت: همواره مشکل فقر در خانواده‌های زن سرپرست، بیشتر از خانواده‌های با سرپرست مرد بوده است. این امر ریشه در مشکلات مربوط به اشتغال این گروه از زنان دارد. عدم اشتغال آنان منجر به ناتوانی در تأمین نیازهای معیشتی و در نتیجه فقر می‌شود.

وی افزود: از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۳۱۶ زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی از مستمری بازنشستگی طرح بیمه اجتماعی برخوردار شده‌اند. پرداخت شهریه فرزندانِ دانشجوی زنانِ سرپرست خانوار از دیگر تسهیلات سازمان به آنها می‌باشد. از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۳۰۰ دانش‌آموز عضو این خانواده‌ها نیز در استان خراسان رضوی از بورسیه تحصیلی بنیاد کودک بهره‌مند گردیده اند. دوره‌های آموزشی متعددی در راستای آموزش مهارت‌های زندگی و ارتقای سطح دانش افراد در زمینه آموزش شیوه‌های مناسب روابط اجتماعی با یکدیگر و فرزندان به‌صورت متناوب برای این افراد درنظر گرفته شده است.

فیروزی بیان کرد: بهزیستی از طریق جلب همکاری مراکز بهداشتی و خیرین، توجه ویژه‌ای به تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های آنها در جهت بهینه‌سازی خدمت و ارتقای کیفیت زندگی آنها با هدف سلامت‌نگری و سلامت محوری دارد.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی با بیان اینکه توانمندسازی زنان با رفاه و توسعه جوامع ارتباط تنگاتنگی دارد، گفت: ارتقای زنان در جامعه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل شتاب بخشیدن به فرآیند توسعه شناخته می‌شود. فراهم کردن شرایط برای ارتقای پایگاه و موقعیت اقتصادی-اجتماعی زنان سرپرست خانوار از مهم‌ترین اولویت‌ها و برنامه‌های بهزیستی است.

وی با بیان اینکه از طریق پیگیری‌های انجام گرفته توسط بهزیستی خراسان رضوی توانسته‌ایم اعتبار مکفی جهت پرداخت مستمری به تمام زنان سرپرست خانوار پشت نوبت را اخذ می‌کنیم، گفت: از ابتدای سال‌جاری تمامی زنان سرپرست خانوار واجد شرایط پشت نوبت، پذیرش شده و بیش از ۱۹۰۰۰ زن سرپرست خانوار باتوجه به بعد خانوار مستمری‌بگیر شده‌اند. در حال حاضر زمان انتظار برای متقاضیان به صفر رسیده است.

رویکرد بانکداری پیوندی جهت حل مشکل ضامن بانکی زنان سرپرست خانوار

فیروزی با اشاره به‌اینکه فاز سوم طرح خدمات مالی خرد راه‌اندازی شده و ۱۰۰ گروه خودیار به منظور دسترسی زنان سرپرست خانوار به تسهیلات بانکی بدون وثیقه در راستای خوداشتغالی و توانمندسازی آنها تشکیل شده است، گفت: به‌منظور رفع مشکل وثیقه و ضامن زنان سرپرست خانوار، برنامه تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی را اجرا می‌کند. این طرح با رویکرد توانمندسازی گروهی و فردی زنان کم درآمد از طریق بهبود معیشت، ارتقای سرمایه اجتماعی و بانک پذیر نمودن بدون وثیقه و ضامن متعارف در قالب «گروه‌های خودیار»، به‌عنوان یک روش مرجع نوین و پیشرو در حال اجرا است.