۳۰ درصد جرایم خراسان شمالی با سرقت مرتبط است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد ایلالی صبح چهار شنبه در نشست کنترل مجرمین حرفه ای، خطرناک و سابقه دار اظهار کرد: متأسفانه استان خراسان شمالی در ردیف استان‌های کم برخوردار کشور قرار دارد.

دادستان بجنورد ادامه داد: این امر به نحو قابل ملاحظه‌ای با تجلی مظاهر فقر و محرومیت در ابعاد مختلف، از عدم وجود شاخص‌های توسعه یافتگی رنج می‌برد.

وی بیان داشت: حدود ۳۰ درصد جرایم ارتکابی در استان به طور مستقیم با سرقت در ارتباط است.

ایلالی گفت: طبعاً تداوم این روند نگران کننده می‌تواند حوزه‌های امنیتی را با تعرض بیشتری مواجه کند ولی امیدواریم با مشارکت همه دستگاه‌ها بتوانیم فراوانی این جرم را تا حدود قابل توجهی در استان کاهش دهیم.