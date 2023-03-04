رسانه ها نقش مهمی در زمینه تبیین فرهنگ ایثار و شهادت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر علی نیکبخش بعد از ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت ۲۲ اسفند سالروز تأسیس بنیاد شهید و روز شهید، گفت: رسانه‌ها نقش مهمی در زمینه توسعه و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه دارند و تاکنون فعالیت‌های خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه لزوم تبیین فرهنگ ایثار و شهادت در استان، افزود: رسانه‌های گروهی در این زمینه نقش مهمی دارند و باید با قلم فرسایی این مهم را تبیین کنند.

نیکبخش ادامه داد: ۶۲۰ هزار جانباز در کشور وجود دارد که سهم استان زنجان نیز ۶ هزار و ۷۰۰ جانباز است که ۵۸۰ نفر نیز آزاده هستند.

وی با اشاره به برنامه‌های روز شهدا همزمان با ۲۲ اسفند امسال، ادامه داد: گلباران شهدای استان در روز ۲۵ اسفند، برگزاری مسابقات ورزشی در بین جامعه ایثارگری استان و اجرای طرح سلام شهید در قالب طرح سپاس از دیگر برنامه‌های این هفته است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان گفت: طبق برنامه ریزی ها ۲ دفتر بنیاد شهید انقلاب اسلامی در شهرستان‌های سلطانیه و ایجرود با هدف خدمات رسانی و برقراری عدالت طی روزهای آینده راه اندازی می‌شود.

نیکبخش با بیان اینکه امسال به مناسبت این روز، شعار همپای جانبازان به پای عهد در پیمان، تا پای جان هستیم در راه شهیدان نامگذاری شده است، ادامه داد: ۱۰۰ نفر از پیام آوران ایثار به دانشگاه‌ها و مدارس با هدف روایتگری جنگ و فرهنگ ایثار و شهادت اعزام خواهند شد. همچنین تجلیل از فرزندان شهید و شهادت در ادارات استان و عیادت از والدین شهدای بستری شده در بیمارستان‌ها از برنامه‌های این هفته است.

وی افزود: تمام دستگاه‌های اجرایی در زمینه شهدا پای کار باشند و یکی از برنامه‌های مهم این اداره کل، پایش سلامت خانواده‌های شهدا و ایثارگران به ویژه والدین شهداست که از ۱۵ تا ۲۲ اسفند انجام می‌گیرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان گفت: ایران اسلامی ۲۲۰ هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده که سهم استان زنجان از این تعداد سه هزار و ۵۳۵ شهید است که در واقع بهترین جوانان این خطه بودند.

نیکبخش افزود: بیشترین شهدای کشور در حدود ۱۴ درصد در ماه اسفند به شهادت رسیده اند و بسیاری از عملیات‌های مختلف در طول جنگ هشت سال دفاع مقدس طی این ماه رخ می‌داد.