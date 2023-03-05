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۱۴ اسفند ۱۴۰۱، ۱۵:۰۷

۲۹ دانشجوی خوابگاه دخترانه ارومیه بستری شدند

۲۹ دانشجوی خوابگاه دخترانه ارومیه بستری شدند

ارومیه- ۲۹ دانشجوی خوابگاه دخترانه ارومیه به دلیل مسمومیت در بیمارستان بستری شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی دانشجویان دختر خوابگاه دختران یاس دانشگاه فنی و حرفه‌ای که در خیابان البرز ارومیه قرار دارد مدعی شدند ساعت ۰۰:۳۰ و ۱:۰۰ بامداد امروز به صورت متوالی در ۲ بار متفاوت بوی گاز نامعلوم استنشاق کرده‌اند.

به گفته آنها، در این خوابگاه دخترانه ۴۵۰ دانشجو اسکان دارند که تعداد زیادی از آنان مسموم شده ولی تنها ۲۹ نفر از آنان در بیمارستان بستری شدند.

به گفته رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای قاضی طباطبایی که در سری دوم مسمومیت خود را به خوابگاه رسانده بود، به زعم خود بوی گاز تلخ استشمام کرده و خود نیز حالت تهوع و سرگیجه داشته است.

کد مطلب 5725714

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