تصمیمات ترافیکی باید با نظر کارشناسی و بررسی میدانی اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بیرانوند عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز سالتحصیلی وبازگشایی مدارس گفت: در محدوده مدارس باید اقدامات لازم برای خط‌کشی، رنگ‌آمیزی و آرام‌سازی ترافیک انجام شود و اگر نظر کارشناسی بر ضرورت نصب سرعت‌گیر در مقابل مدارس است، این اقدام نیز انجام شود.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از مشاور تخصصی برای بررسی نقاط ترافیکی شهر اظهار کرد: مشاور نباید فقط از پشت میز و براساس نقشه و اطلاعات موجود تصمیم‌گیری کند بلکه باید در ساعات مختلف صبح، ظهر و عصر در محل حضور پیدا کرده و وضعیت واقعی تردد را بررسی کند.

فرماندار نهاوند افزود: نقاطی که در جلسه مطرح شده باید با حضور مشاور و تیم کارشناسی شهرستان بررسی و برای آنها راهکار فنی ارائه شود.

وی با بیان اینکه روند انتخاب مشاور نباید باعث توقف اقدامات شود، ادامه داد: تا زمان حضور مشاور، تیم کارشناسی شهرستان بررسی‌ها را آغاز کند و پس از اعلام نظر مشاور نیز اجرای اقدامات مورد تائید بدون تأخیر انجام شود.

بیرانوند در ادامه با اشاره به ضرورت تقویت نظارت تصویری بر تکمیل و راه‌اندازی دوربین‌های مورد نیاز شهری تاکید کرد و گفت: انتظار داریم شهرداری تا پایان مهرماه نسبت به انجام اقدامات مربوط به دوربین‌ها اقدام کند تا امکان نظارت و کنترل بهتر تردد در معابر فراهم شود.

وی در ادامه به موضوع سرویس مدارس پرداخت و بر ضرورت نظارت جدی بر خودروها و رانندگان تاکید کرد و گفت: خودروهای سرویس مدارس باید از نظر بیمه، وضعیت فنی و مدارک مورد نیاز کنترل شوند و درباره صلاحیت رانندگان نیز بررسی‌های لازم صورت گیرد چراکه به‌ویژه در سرویس دانش‌آموزان دختر اطمینان از شرایط و صلاحیت راننده اهمیت بیشتری دارد.

فرماندار نهاوند با اشاره به اضافه‌سوار کردن دانش‌آموزان در برخی سرویس‌ها اظهار کرد: نباید خودرویی بیش از ظرفیت مجاز خود مسافر جابه‌جا کند زیرا در صورت وقوع حادثه بیمه نیز براساس ظرفیت مجاز خودرو تعهد خواهد داشت.

وی خواستار نظارت مشترک پلیس راهور، راهداری و نمایندگان فرمانداری بر سرویس مدارس شد تا وضعیت خودروها، رانندگان و مسیرهای پرتردد به‌صورت کامل بررسی و نتیجه کارشناسی ارائه شود.

بیرانوند همچنین با اشاره به برخی موضوعات مطرح‌شده در حوزه سرعت و ایمنی راه‌ها گفت: اقدامات مربوط به سرعت و آرام‌سازی مسیرها باید براساس نظر فنی انجام شود و دستگاه‌های متولی باید بررسی‌های لازم را انجام داده و نتیجه کارشناسی را برای تصمیم‌گیری ارائه کنند.

وی بر هماهنگی میان شهرداری و منابع طبیعی تاکید کرد و خواستار بررسی مشترک موضوعات مرتبط با مسیرها و ساماندهی آنها شد تا دستگاه‌های مسئول با تقسیم کار مشخص اقدامات لازم را عملیاتی کنند.

فرماندار نهاوند همچنین با اشاره به موضوع ساماندهی برخی فضاها و نحوه حضور مردم بر ضرورت حفظ آرامش و جلوگیری از بی‌احترامی تاکید کرد و گفت: اقدامات لازم باید با مدیریت مناسب انجام شود و در صورت نیاز موضوع از طریق شورای تامین شهرستان نیز پیگیری خواهد شد.

بیرانوند در ادامه با انتقاد از وضعیت موجود تاکسیرانی گفت: از شرایط فعلی تاکسیرانی رضایت نداریم و لازم است این حوزه به‌صورت جدی ساماندهی شود.

وی با اشاره به موضوع خودروهای سنگین و آثار تردد آنها بر ترافیک، ایمنی و محیط زیست، خواستار ورود جدی دستگاه‌های مسئول برای ساماندهی این خودروها شد و گفت: این موضوع باید در زمره وظایف جدی دستگاه‌های متولی قرار گیرد و اقدامات مصوب از مرحله تصمیم‌گیری به مرحله اجرا برسد.