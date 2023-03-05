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۱۴ اسفند ۱۴۰۱، ۲۲:۵۴

مدیرعامل آب منطقه گلستان خبرداد؛

کاهش ۲۷ درصدی بارش های گلستان/ وضعیت آبخوان ها وخیم تر شد

کاهش ۲۷ درصدی بارش های گلستان/ وضعیت آبخوان ها وخیم تر شد

گرگان- مدیرعامل شرکت آب منطقه گلستان گفت: از ابتدای سال آبی جاری تا ۳۰ بهمن در گلستان، مقدار بارندگی تجمعی متوسط ۱۷۰ میلی متر بوده که ۲۷ درصد کاهش را نسبت به آمار بلندمدت نشان می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن حسینی شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: از ابتدای سال آبی جاری تا ۳۰ بهمن بر مبنای ایستگاه‌های شرکت آب منطقه‌ای گلستان، مقدار بارندگی تجمعی متوسط در استان ۱۷۰ میلی متر بوده که نسبت به آمار بلندمدت با ۲۳۲ میلی متر، ۲۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه گلستان در خصوص مقدار افزایش و کاهش بارش در هر حوضه آبریز، افزود: بر این اساس در حوضه گرگانرود ۲۷ درصد کاهش نسبت به بلندمدت، اترک سفلی ۳۹ درصد کاهش، قره سو دو درصد کاهش، نکارود علیا ۲۵ درصد کاهش نسبت به بلندمدت و خلیج گرگان ۲۴ درصد افزایش نسبت به بلندمدت اتفاق افتاده است.

وی بیان کرد: متوسط دمای اندازه گیری شده طی این مدت، ۱۱ درجه سانتیگراد بوده که نسبت به آمار بلندمدت با ۱۰.۷ درجه سانتیگراد، ۰.۳ درجه افزایش را نشان می‌دهد.

حسینی گفت: رواناب اندازه گیری شده در ایستگاه‌های شاخص رودخانه‌های استان نسبت به آمار دوره بلندمدت، بین ۱۰۰ درصد الی سه درصد کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه گلستان ادامه داد: ذخیره آبخوان‌های استان با حدود ۳۵۱ میلیون مترمکعب، حدود ۲۸ درصد کاهش را نسبت به آمار دوره بلندمدت نشان می‌دهد.️

وی اضافه کرد: آبخوان‌های کم عمق حدود ۲۷۱ میلیون مترمکعب و آبخوان‌های عمیق حدود ۸۰ میلیون متر مکعب کاهش یافته‌اند.

کد مطلب 5726062

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