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۱۵ اسفند ۱۴۰۱، ۱۲:۰۵

در جریان بررسی بودجه؛

یارانه گروه‌های پردرآمد جامعه حذف می‌شود

یارانه گروه‌های پردرآمد جامعه حذف می‌شود

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد در سال آینده ضمن حذف یارانه پردرآمدها، نسبت به شناسایی و ثبت متقاضیان جدید یارانه اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند (د) تبصره ۱۷ تصویب شد.

بر این اساس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ضمن به روزرسانی داده‌ها، دو بار در سال با اتکا به داده‌های متقن و ثبتی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و واقعیت‌های اقتصادی کشور، درآمد سرانه خانوارها و قدرت خرید مردم نسبت به شناسایی گروههای مشمول حمایت و مشمولین ماده ۱۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و برقراری حمایت‌های یارانه‌ای آن‌ها و اعلام حذف گروههای پردرآمد از حمایت‌های یارانه‌ای اقدام نماید.

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند نسبت به ثبت نام افراد جدید متقاضی یارانه طبق ضوابط و مقررات اقدام نمایند.

کلیه دستگاه‌های اجرایی ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و پزشکی قانونی موظف به همکاری و ارائه اطلاعات به‌صورت برخط، مستمر و رایگان به وزارتخانه مذکور بوده و مکلفند تا فرایند استحقاق سنجی متقاضیان را با بهره‌برداری از شاخص‌های پایگاه، تدقیق، هدفمند و اثربخش نمایند.

کد مطلب 5726465
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • محمد IR ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
      0 0
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      الان همکار من هم خودش و هم همسرش جمعا درآمد ۵۰ میلیون تومنی دارند در ماه. هم خونه و هم ماشین دارن ولی یارانه ۴۰۰ هم میگیرن. همه املاک و دارایی و درآمد شون در سامانه‌هم هست. مشکل از نظارت هست.

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