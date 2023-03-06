به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین همایش زبان و محیط زیست سه شنبه ۱۶ اسفندماه در سالن همایشهای بینالمللی شهدای محیط زیست برگزار میشود.
دبیر همایش زبان و محیط زیست با اشاره به اینکه زبانشناسی محیط زیستی یکی از جدیدترین موضوعات بینرشتهای در زبانشناسی کاربردی و محیط زیست است، گفت: این مبحث به مطالعۀ رابطه و تعامل میان زبانها و روشهای سخن گفتن و جهان طبیعی و اجتماعیای میپردازد که انسانها در آن ارتباط برقرار میکنند.
خلیلی با اشاره به تأثیر و تأثر زبان و محیط زیست از یکدیگر، افزود: گاهی جهان اطراف بر زبان تأثیر میگذارد و زمانی زبان برداشتها و کنشهایی را موجب میشود که بر جهان تأثیرگذارند. زبانشناسی محیط زیستی راهی برای یافتن تعاملاتی است که به صورت شبکهای مرتبط برای بهره مندی از زندگی سالمتر اهمیتی در خور توجه دارد.
وی هدف از برگزاری همایش «زبان و محیط زیست» را بررسی ابعاد مختلف این دو مؤلفه دانست و گفت: اساتیدی همچون نسرین پرویزی، بهمن زندی، علی اصغر اسکندری، فاطمه عظیمیفرد و عباس رجبسلمانی در این همایش یکروزه سخنرانی خواهند کرد.
خلیلی ادامه داد: موضوعاتی مانند روند واژه گزینی و فعالیت کارگروههای فرهنگستان با تمرکز بر واژه گزینی مهندسی محیط زیست، دیوارنویسی شهری از منظر زبان شناسی اجتماعی- محیط زیستی، چگونگی نگرش شاعران بزرگ زبان فارسی به محیط زیست و ضرورت پاسداشت آن، زبان و محیط زیست: نگاهی به کارکردهای زبان شناسی محیطزیستی و زمین و زبان، نگاهی به تبلیغات محیط زیستی جهان از محورهای این همایش به شمار میروند.
دبیر نخستین همایش زبان و محیطزیست گفت: این همایش با همکاری فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، انجمن زبان شناسی ایران و رادیو فرهنگ، سه شنبه ۱۶ اسفندماه با حضور کارکنان سازمان و دیگر علاقمندان از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در محل سالن همایشهای شهدای محیط زیست واقع در پارک پردیسان برگزار خواهد شد.
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