اسامی پزشکان متخلف در حوزه مالیاتی به نظام پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی در حاشیه همایش پلیس امنیت اقتصادی با بیان اینکه هدف این بود که برنامه اقدام مشترکی را برای سال آینده با پلیس امنیت اقتصادی توافق کنیم که بتوانیم با هم‌افزایی با پلیس امنیت اقتصادی، سازمان امور مالیاتی و قوه قضائیه برخورد قاطع‌تری را با پدیده فرارهای مالیاتی داشته باشیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: در سال جاری و سال گذشته اقدامات خوبی صورت گرفت؛ اما زمینه‌های همکاری بیش از وضعیت موجود است. در چند ماه گذشته در استان‌های آذربایجان شرقی، یزد و همدان چندین شبکه فرار مالیاتی را شناسایی شدند که رقم مالیات شناسایی شده بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان است.

وی اظهار کرد: امسال با تدبیری که شد بالغ بر ۱۰ هزار پرونده فرار مالیاتی تعیین تکلیف شد و برگه تشخیص مالیات صادر شد که رقمی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان، مالیات شناسایی شده بوده است؛ این در حالی است که در دولت قبل در مجموع به پنج هزار پرونده فرار مالیاتی رسیدگی شده بود و حدود هفت هزار میلیارد تومان مالیات شناسایی شده بود.

منظور خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم با اقدام مشترک، فرارهای مالیاتی قابل توجهی را شناسایی کنیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی بیان کرد: در چند سال گذشته در قانون بودجه پزشکان مکلف به استفاده از دستگاه‌های کارتخوان شدند؛ اما متأسفانه بخش بزرگی از جامعه پزشکی نسبت به این موضوع توجه نداشتند و میان جامعه نارضایتی ایجاد کردند.

وی تصریح کرد: نظام مالیاتی از طریق سامانه سوت‌زنی و از طریق سرشماره‌های پیامکی به محض اینکه اطلاعات را از مردم دریافت کند نسبت به این گروه از پزشکان اقدامات بازدارنده را در دستور کار قرار داده است و انجام می‌دهد.

منظور گفت: اسامی این پزشکان متخلف به نظام پزشکی اعلام شده و در نهایت ممکن است نسبت به ابطال مجوز برخی از پزشکان که فرار مالیاتی می‌کنند، اقدام کند.

رئیس سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: این پزشکان در فهرست مودیان پرمخاطره قرار گرفتند و قطعاً در سال آینده از این افراد اظهارنامه گرفته خواهد شد؛ البته بخش مهمی از پزشکان کاملاً مقید هستند و مالیات‌های خود را به خوبی پرداخت می‌کنند.

وی اظهار کرد: بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مکلفند ۱۰ درصد از مبلغ حق‌الزحمه پزشکان را به‌عنوان مالیات علی‌الحساب از آن‌ها کسر کنند و به‌عنوان مالیات به حساب سازمان واریز کنند. بررسی‌ها حاکی از این است که تعداد زیادی از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی این کار را انجام ندادند؛ لذا رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی این گروه از بیمارستان‌ها به‌طور سختگیرانه انجام خواهد شد.