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۱۷ اسفند ۱۴۰۱، ۲۱:۴۵

به عشق مهدی(عج)؛ پرونده ویژه نیمه شعبان-۳۵۸

مرز چذابه برای عزیمت زائران عتبات عالیات باز شد

مرز چذابه برای عزیمت زائران عتبات عالیات باز شد

اهواز - فرماندار دشت آزادگان گفت: مرز چذابه روز چهارشنبه همزمان با نیمه مبارک شعبان برای زائران عتبات عالیات باز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سیلاوی افزود: با پیگیری‌های انجام شده، تلاش و رایزنی مسئولان استانی، کشوری و وزارت امور خارجه کشورمان و برگزاری نشست‌های مستمر با مسئولان عراقی، دولت این کشور موافقت خود را با بازگشایی مرز چذابه اعلام کرد.

فرماندار دشت آزادگان گفت: مرز چذابه بنا به درخواست مکرر ساکنان غرب خوزستان و اعلام آمادگی بسیاری از مشتاقان زیارت عتبات عالیات بازگشایی شد.

وی افزود: زائران عتبات عالیات می‌توانند تنها با در دست داشتن گذرنامه معتبر به صورت انفرادی و کاروانی از طریق مرز بین‌المللی چذابه به شهرهای مقدس عراق مشرف شوند.

کد مطلب 5728798

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