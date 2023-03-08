مرز چذابه برای عزیمت زائران عتبات عالیات باز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سیلاوی افزود: با پیگیری‌های انجام شده، تلاش و رایزنی مسئولان استانی، کشوری و وزارت امور خارجه کشورمان و برگزاری نشست‌های مستمر با مسئولان عراقی، دولت این کشور موافقت خود را با بازگشایی مرز چذابه اعلام کرد.

فرماندار دشت آزادگان گفت: مرز چذابه بنا به درخواست مکرر ساکنان غرب خوزستان و اعلام آمادگی بسیاری از مشتاقان زیارت عتبات عالیات بازگشایی شد.

وی افزود: زائران عتبات عالیات می‌توانند تنها با در دست داشتن گذرنامه معتبر به صورت انفرادی و کاروانی از طریق مرز بین‌المللی چذابه به شهرهای مقدس عراق مشرف شوند.