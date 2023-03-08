به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن غضنفری چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی اجرای طرح عملیاتی مبارزه با سرقت در گناوه، دستگیری سارقان به صورت ویژه در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان گناوه افزود: مأموران انتظامی شهرستان گناوه با اقدامات فنی و پلیسی ۶ سارق و سه مالخر را شناسایی و در چند عملیات پلیسی منسجم دستگیر و به مقر انتظامی دلالت دادند.

سرهنگ غضنفری بیان داشت: در تحقیقات صورت گرفته از متهمین ۱۴ فقره انواع سرقت شامل سرقت منزل، سرقت مغازه، سرقت موتورسیکلت، سرقت در معابر و سرقت اماکن خصوصی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گناوه با اشاره به معرفی متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی گفت: از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هر گونه فعالیت غیر قانونی توسط افراد مشکوک مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا نسبت به دستگیری مجرمان و متخلفان اقدام شود.