۱۲ فروشگاه صنایع دستی در استان سمنان برپا شده است

امیر کرم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ۱۲ فروشگاه و نمایشگاه صنایع دستی ویژه ایام نوروز پذیرای مسافران و زائران رضوی در شهرستان‌های شاهرود و سمنان است، تاکید کرد: انواع صنایع دستی استان شامل دست بافت‌ها، مصنوعات، سفال و سرامیک، ظروف و … برای استفاده مسافران نوروزی در این نمایشگاه‌ها عرضه می‌شود.

وی با بیان اینکه ۱۰ فروشگاه صنایع دستی در شهرهای سمنان و شاهرود و دو فروشگاه نیز در شهر نمونه گردشگری بسطام و روستای ابر آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است، افزود: عرضه صنایع دستی و استفاده از فرصت مسافران نوروزی برای توسعه اقتصادی محور این نمایشگاه‌ها خواهد بود.

دبیر خدمات سفر استان سمنان با بیان اینکه در کنار مراکز عرضه صنایع دستی بازارچه‌های موقت نیز دایر خواهد شد، ابراز کرد: طی ایام نوروز این بازارچه‌ها محصولات و صنایع دستی و سوغات استان را به فروش خواهند که هم اکنون البته جانمایی این بازارچه‌ها انجام و در روزهای آتی راه اندازی خواهند شد.

کرم زاده با بیان اینکه فهرست نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌ها حتماً به اطلاع زائران و مسافران نوروزی خواهد رسید، گفت: یکی از مشکلات فعالان صنایع دستی استان بازار فروش است که تلاش داریم با استفاده از ظرفیت حضور مسافران این مشکل را از طریق بازارچه‌های نوروزی کاهش دهیم.

وی همچنین از آمادگی استان سمنان برای پذیرایی از مسافران نوروزی خبر داد و ابراز کرد: گشت‌های مشترک برای بررسی رستوران‌ها و مراکز رفاهی بین راهی در تمام شهرستان‌های استان سمنان فعال هستند و تمام موارد مورد نظارت قرار می‌گیرد.