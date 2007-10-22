حزب الله درباره ایجاد پایگاه های نظامی آمریکا در لبنان هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، نواف الموسوی مسئول روابط خارجی حزب الله لبنان در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تاکید کرد: محال است که با اینگونه طرح ها موافقت کنیم. نظامیان آمریکایی در خاک لبنان به عنوان نیروی اشغالگر قلمداد خواهند شد و بر این اساس با آنها برخورد خواهد شد.

الموسوی افزود: آمریکایی ها این پیام را هرطور که می خواهند، بفهمند. وی درعین حال از تعیین اقداماتی که ممکن است این نظامیان با آن روبرو شوند، خودداری کرد.

روزنامه السفیر اخیرا با استناد به منابع موثق خود و گزارش طرف های رسمی آمریکا، از همکاری نظامی واشنگتن با دولت فواد سنیوره نخست وزیر لبنان درباره تبدیل این کشور به هم پیمان واشنگتن پرده برداشت و نوشت: آمریکا از دولت لبنان ایجاد مراکز آموزشی زمینی، دریایی و هوایی و مراکز راداری در مناطق مختلف لبنان را خواستار شده است.

برپایه این گزارش، شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان نیز ایجاد این پایگاهها را اقدامی خصمانه دانست و علامه محمد حسین فضل الله مرجع شیعیان لبنان نیز با محکوم کردن این خواست آمریکا گفت که ایجاد این پایگاهها اختلافات میان لبنانی ها را تشدید خواهد کرد.



این درحالی است که دولت لبنان پنجشنبه گذشته این اطلاعات را تکذیب کرد و جفری ویلتمن سفیر آمریکا در بیروت نیز این اطلاعات روزنامه السفیر را "اهانت" به ارتش لبنان دانسته بود.