داروی روماتیسم مفصلی بر روند کاهش سرعت پیری تاثیر دارد

به گزارش خبرنگار مهر ب ه نقل از مدیکال نیوز، یک مطالعه جدید در موش‌ها نشان می‌دهد که پیری با التهاب سلول‌ها در مغز استخوان مرتبط است.

پیری سلول‌های بنیادی خونساز (HSC) با اختلال در توانایی این سلول‌ها در بازسازی و تولید سلول‌های خونی مشخص می‌شود.

یک مطالعه جدید که در موش‌ها انجام شده است نشان می‌دهد که مسدود کردن گیرنده برای پروتئین پیش التهابی IL-۱ با استفاده از داروی آرتریت روماتوئید (روماتیسم مفصلی)، موسوم به آناکینارا ممکن است نقص عملکرد سلول‌های بنیادی خونساز را به دلیل پیری کاهش دهد.

این یافته‌ها نشان می‌دهد که مهار عملکرد IL-۱ به طور بالقوه می‌تواند نقص تولید خون را در بزرگسالان مسن بهبود بخشد.

مغز استخوان بافت نرم و اسفنجی است که در مرکز اکثر استخوان‌های بدن یافت می‌شود. مغز استخوان محل اصلی خونسازی است.

این مطالعه نشان داد که سلول‌های مغز استخوان که از عملکرد HSC پشتیبانی می‌کنند نقش اساسی در پیری خون دارند.

پیری با کاهش عملکرد سلول‌های بنیادی خونساز همراه است. این تغییرات در سیستم خونساز شامل کاهش توانایی HSC در تولید HSC جدید و سلول‌های پیش ساز، به ویژه آنهایی که گلبول‌های سفید تولید می‌کنند، است.

این تغییرات مرتبط با سن می‌تواند به شکل کم خونی، پاسخ ایمنی ضعیف، افزایش حساسیت به بیماری‌ها و حتی سرطان آشکار شود.

تجزیه و تحلیل بیشتر از مشخصات بیان ژن موش‌های مسن افزایش در بیان ژنهای التهابی در سلول‌های مغز استخوان را نشان داد.

افزایش التهاب در مغز استخوان موش‌های مسن با افزایش بیان و ترشح برخی از سیتوکین های التهابی، از جمله IL-۱β، توسط سلول‌های استرومای آندوستئال همراه است.

علاوه بر این، IL-۱β توسط سلول‌های استرومائی آندوستال ترشح شد تا فعالیت HSC را تعدیل کند.

دکتر «امانوئل پاسگیو»، محقق ارشد، در این باره می‌گوید: «ما توانستیم با استفاده از یک داروی تأیید شده توسط سازمان غذا و دارو آمریکا برای روماتیسم مفصلی موسوم به آناکینارا که به طور خاص اثرات IL-۱ را مسدود می‌کند، تولید خون جوانی را به موش‌های مسن بازگردانیم.»

وی گفت: «این نشان می‌دهد که مهار سیگنال دهی IL-۱ یک راهکار مفید برای حفظ تولید خون کارآمد در افراد مسن است.»

با این حال، تحقیقات بیشتری لازم است قبل از اینکه بتوان از عملکرد درمانی IL-۱ برای بهبود بازسازی خونسازی استفاده کرد.