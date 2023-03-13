هلال احمر خوزستان به علت بارش باران به حال آماده باش درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شعبانی صبح امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای بیان کرد: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی سامانه بارشی که سبب بارندگی در سطح استان شده، تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر به منظور پاسخگویی سریع به حوادث احتمالی ناشی از این بارش‌ها و با توجه به استمرار نزول باران از شب گذشته تا کنون در سراسر استان به حالت آماده باش در آمده اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خوزستان با اشاره به اینکه جمعیت هلال احمر معین دستگاه‌های امداد رسان در حوادث شهری است، افزود: علاوه بر آبگرفتگی ها و سیلابی شدن مسیل‌ها و بستر رودخانه‌های فصلی، احتمال ریزش ساختمان‌های نا ایمن به ویژه در مناطق روستایی و حاشیه شهرها بر اثر بارش باران وجود دارد لذا ضروری است تیم‌های عملیاتی سطح آمادگی‌ها را افزایش دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس الگوهای هواشناسی این سامانه بارشی تا اواخر روز پنجشنبه در خوزستان فعال است و سبب رگبار و رعد و برق، وزش بادهای متوسط گاهی تندبادهای لحظه‌ای در اغلب مناطق خوزستان، احتمال ریزش تگرگ در مناطق مستعد و احتمال بارش برف در ارتفاعات استان خواهد شد.