مرحوم«کرم»عمرش را وقف خدمت به آرمان های مقدس اسلام و انقلاب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صفدری مدیرکل ارشاد اسلامی کرمانشاه با صدور پیامی درگذشت هنرمند انقلابی مرحوم حاج امیر کرم را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت هنرمند متعهد، انقلابی و متدین مرحوم حاج امیر کرم موجب تأسف و تأثر گردید.

مرحوم کرم عمر خویش را وقف خدمت به آرمان‌های مقدس اسلام ناب محمدی کرد و پیش از انقلاب و پس از آن با فعالیت شبانه روزی کوشید تا هنر تراز انقلاب را به جامعه معرفی و هنرمندان متعهدی را تربیت نماید.

ایشان که پیش از انقلاب در زندان‌های ساواک بود دل بستگی به مادیات دنیوی نداشت و منزل خود را به عنوان سنگر مبارزات فرهنگی و پایگاه نشر معارف انقلاب در زمینه تئاتر، بازیگری، نویسندگی و… حفظ کرد.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده مکرم، از خداوند متعال رحمت، مغفرت و رضوان الهی برای این هنرمند متعهد را مسئلت دارم.

