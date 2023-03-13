پلیس با تمام توان آماده حفظ نظم در روز چهارشنبه سوری است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار منوچهر اماناللهی روز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: از ابتدای امسال در حوزه مبارزه با مواد مخدر ۳ هزار و ۹۰۰ کیلوگرم کشفیات داشتیم که نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد افزایش دارد.
وی تصریح کرد: ۳ هزار و ۱۱۵ نفر قاچاقچی توزیعکننده و خردهفروش دستگیر شد و ۴۰ فقره مغازه، خانه و مراکز توزیع پلمب شده است.
اماناللهی یادآور شد: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و جرایم اقتصادی از ابتدای سال ارزش کالاهای مکشوفه افزایش ۹۳ درصدی نسبت به سال گذشته دارد و ۲۳۰ میلیارد تومان جرایم اقتصادی از ابتدای سال پروندههای بررسی شده ارزش یک هزار و ۳۸۳ میلیارد تومان است که ۲۶ درصد افزایش نشان میدهد.
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: در حوزه سرقت ۱۱ هزار و ۶۱۵ مورد سرقت داشتیم و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تغییری نداشته است.
وی یادآور شد: در این مدت ۲ هزار و ۹۰۱ سارق دستگیر شد و ۳۳ باند شناسایی و متلاشی شده است.
امان اللهی با اشاره به ثبت ۴ هزار و ۸۳۶ فقره تصادف و افزایش ۱۱ درصدی آن در سال ۱۴۰۱ اضافه کرد: تعداد فوتشدگان ۱۹۸ نفر است و ۶ درصد کاهش دارد.
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از ۲۱ هزار مورد نظارت بر واحدهای صنفی و بازار خبر داد و بیان داشت: در این راستا ۱۶ هزار و ۹۹۶ مورد تذکر به واحدهای متخلف، ۳ هزار و ۸۳۵ فقره اخطاریه و ۴۸۶ فقره پلمب واحدهای صنفی متخلف صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه در سال جاری ۲۹۰ هزار نفر به کلانتری و پاسگاهها مراجعه کرده و خدمات دریافت کردند اذعان داشت: پلیس راه و راهنمایی و رانندگی در این مدت ۱۹۳ هزار و ۸۶۹ مورد خدمات به شهروندان ارائه کرده است.
امان اللهی از ارائه ۱۶ هزار و ۹۳۷ خدمت مشاورهای و مددکاری خبر داد و یادآور شد: این خدمات ۳۲ درصد افزایش داشته است.
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: در حوزه وظیفه عمومی ۳ هزار و ۵۷ اعزام صورت گرفته است و ۲ هزار و ۳۰۶ مشمول غایب داریم.
وی تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون ۶۵۵ هزار و ۱۹ مورد تماس با مرکز ۱۱۰ صورت گرفته و افزایش سه درصدی در این زمینه مشهود است.
امان اللهی با اشاره به قرار گرفتن در آستانه چهارشنبه سوری ادامه داد: طی سالهای گذشته در کشور معدودی از افراد از سنت و رسوم گذشتگان در برگزاری این مراسم عبور کردند باعث بروز خسارت و مزاحمت میشوند.
فرمانده انتظامی بیان داشت: پلیس مانع از اقداماتی که منجر به خسارت به اموال و جان مردم میشود خواهد شد و اگر موردی از راهبندان و اگر ایجاد مزاحمت دیده شد مردم به پلیس اطلاع دهند.
وی تاکید کرد: پلیس استان با تمام توان آماده حفظ نظم و استقرار آرامش در شب چهارشنبهسوری است و برخورد با ناهنجاریها در این شب بهصورت قاطع است.
اماناللهی خاطرنشان کرد: در نوروز خانوادهها تدارک سفر دارند و ترددهای جادهای افزایش مییابد، بنابراین پلیس با تمام توان پای کار میآید، در همین راستا یگان ویژه بهطور کامل پای کار میآیند و تلاش است که با حضور پررنگ انتظامی مراقبتها و کنترلها صورت گیرد.
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در تفرجگاهها، پارکها و مراکز مهمانپذیر حضور نیروهای انتظامی پررنگ است و با اضافه شدن ۲۰ گشت، ۴۰ گشت بهصورت روزانه فعال است و سه ایستگاه پلیس نیز اضافه شده است.
وی بیان داشت: جابجایی و اسبابکشی در ایام نوروز باید با هماهنگی کلانتری محل صورت گیرد.
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