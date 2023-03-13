بخشی از نوسانات ارزی ناشی از کمبود درآمدِ صادرات غیرنفتی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلاح‌ورزی امروز در همایش پنجمین نمایشگاه توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه موضوع توسعه صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۲ اهمیت زیادی دارد، اظهار کرد: در ملاقات مقام معظم رهبری با فعالان اقتصادی، ایشان در تبیین اهمیت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار به بحث توسعه صادرات غیرنفتی اشاره کردند بنابراین صادرات غیرنفتی حائز اهمیت خواهد بود. همچنین با توجه به نوسانات ناشی از قیمت ارز که در هفته‌های اخیر نیز شاهد آن بوده‌ایم موضوع صادرات غیرنفتی دارای اهمیت می‌شود زیرا ممکن است بخشی از این نوسانات از سمت عرضه و شاید کمبود درآمد حاصل از صادرات نفتی باشد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری از طریق نمایشگاه‌ها در کشورهای هدف، امکانپذیر است لذا برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی به صورت منسجم در داخل کشور اقدام مؤثر و قابل تحسینی است.

وی ادامه داد: ما در اتاق بازرگانی به عنوان خانه بخش خصوصی برنامه‌های جدی داریم تا با تعامل با سازمان توسعه تجارت و شهرک‌های صنعتی، بستری تشویقی برای حضور شرکت‌ها به‌خصوص شرکت‌های کوچک و متوسط را در نمایشگاه‌های خارجی کشورهای صادراتی فراهم کنیم.

در ادامه این همایش، مهدی ضیغمی، معاون رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به برگزاری رویداد ایران اکسپو در چهار دوره، گفت: برگزاری این رویداد در سال ۱۴۰۲ به دلیل حائز اهمیت بودن صادرات غیرنفتی مورد توجه است، همچنین با حضور دولت سیزدهم روح جدیدی به صادرات خارجی دمیده شده است. هدف از برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی افزایش صادرات و توانمندی شرکت‌ها است و باید تا حد امکان از این فرصت‌ها استفاده شود، برگزاری این رویداد باید به صورتی باشد که به عنوان تاریخ ثابتی در تقویم تجار و فعالان خارجی قرار گیرد.

ضیغمی تصریح کرد: با استفاده از بازارهای گسترده و توسعه صادرات با محصولاتی با ارزش افزوده بالا، همچنین صادرات کالاهای دانش‌بنیان می‌توان در راستای توسعه صادرات غیرنفتی گام‌های مؤثری برداشت.