سیر صعودی کرونا در آستانه نوروز /تعداد بستری ها به ۹۹ نفر رسید

سعید گل‌فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعداد بیماران کرونایی بستری در مراکز درمانی و بیمارستان‌های گلستان به ۹۹ نفر بیمار رسیده است که نسبت به یک هفته گذشته ۱۹ نفر افزایش یافته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: از مجموع بیماران بستری، ۲۳ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری و ۱۰ نفر هم به دستگاه ونتیلاتور متصل هستند که حال آن‌ها وخیم است.

گل فیروزی گفت: طی هفته‌های گذشته تعداد بیماران مبتلا به کرونا با فراز و فرود کمی همراه بوده است اما در روزهای اخیر سیر صعودی محسوسی گرفته است.

وی بر ضرورت رعایت نکات بهداشتی برای پیشگیری از اوج گیری ویروس کرونا تاکید کرد.