نیروهای امنیتی عراق ۱۱ تروریست داعشی را دستگیر کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، سرویس های اطلاعاتی عراق در بیانیه ای اعلام کرد: کمین های محکمی در مناطق مختلف استان های بغداد، کرکوک، میسان و صلاح الدین ایجاد و در نتیجه آن ۱۱ تروریست داعش دستگیر شدند.

در این بیانیه آمده است: تروریست ها طی عملیاتی پیشگیرانه فرماندهی عملیات میسان و با همکاری سرویس های های اطلاعاتی و نیروهای مبارزه با تروریسم بازداشت شدند.

بر اساس این بیانیه، عناصر بازداشت شده جزو تروریست های تحت تعقیب بودند که پس از بازداشت در اختیار نهادهای ذی ربط قرار گرفتند.

گفتنی است که نیروهای امنیتی عراق برای اطمینان از عدم ظهور مجدد داعش و عناصر فراری آن، به جستجو، پاکسازی و تعقیب بقایای داعش در سراسر کشور ادامه می‌دهند. عناصر باقی‌مانده داعش همچنان در مناطقی از بغداد، صلاح الدین، دیالی، کرکوک، نینوا و الانبار فعالیت دارند.

نیروهای عراقی با انجام عملیات نظامی و تعقیب داعشی ها اجازه خودنمایی به تروریست‌ها نمی‌دهند با این حال تکفیری‌ها با استفاده از اوضاع نامساعد جوی دست به تحرکاتی می‌زنند. مسؤولان عراقی اخیراً از کشته شدن ۱۷ داعشی در عملیات ارتش این کشور در شمال عراق و بازداشت پنج تن دیگر از آنها در شهر حویجه و استان صلاح‌الدین خبر دادند.