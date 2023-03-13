مصدوم شدن ۴ نفر بر اثر انفجار گاز در دهگلان

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش به دلیل انفجار گاز در یک منزل مسکونی در خیابان محمد اوراز دهگلان علاوه بر خسارت به ساختمان، چهار نفر مصدوم شدند.

شدت انفجار به حدی زیاد بود که درب و پنجره‌ها به وسط کوچه پرتاب شده و صدای انفجار به چندین محله رسیده است و چهار نفر زخمی شدند.

دلیل اصلی انفجار، نشتی سماور و احتراق از طریق اتوماتیک یخچال و ایجاد جرقه و در نهایت به انفجار منزل گزارش شده است.

به گفته شاهدان عینی، حادثه دیدگان شامل دو زن، یک مرد و یک کودک خردسال بودند که سریعاً توسط امدادگران هلال احمر و مردم به بیمارستان اعزام شدند.

متأسفانه حال هر چهار نفر مصدوم وخیم گزارش شده است، یکی از مصدومان که پسربچه ای ۹ ساله بود سریعاً با کمک امدادگران جمعیت هلال احمر دهگلان به بیمارستان شهدای این شهر انتقال یافت و سه نفر دیگر به بیمارستانی در سنندج اعزام شدند.