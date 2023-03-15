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۲۴ اسفند ۱۴۰۱، ۸:۳۱

مدیرکل بیمه سلامت گیلان خبر داد؛

پرداخت ۱۵۷ میلیارد تومان به بیماران خاص و صعب العلاج گیلان

پرداخت ۱۵۷ میلیارد تومان به بیماران خاص و صعب العلاج گیلان

رشت- مدیرکل بیمه سلامت گیلان از پرداخت ۱۵۷ میلیارد تومان به بیماران خاص و صعب العلاج خبر داد و گفت: این مبلغ از ابتدای سال تاکنون از سهم صندوق به مؤسسات طرف قرارداد پرداخت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عاطف راد شامگاه سه شنبه در گفتگوی ویژه خبری شبکه باران، اظهار کرد: بیش از ۳۷ هزار نشان برای ۳۱ هزار بیمار مشمول این صندوق در استان گیلان فعال شده است.

وی با بیان اینکه سه گروه خدمتی برای بیماران خاص و صعب العلاج در نظر گرفته شده است، افزود: پرداخت بر هزینه‌های مازاد بر بیمه پایه و تکمیلی شامل ۱۰۷ بیماری می‌باشد.

مدیرکل بیمه سلامت گیلان، نشان دار شدن و تقویم بسته‌های خدمتی را جزو گروه دوم خدمتی دانست و بیان کرد: در این گروه به جای پرداخت مستقیم، بسته‌های حمایتی و خدماتی به افراد ارائه می‌شود و ۴۴ بیماری را پوشش می‌دهد.

عاطف راد با بیان اینکه انواع بیماری‌های خاص در زمره گروه سوم خدمات قرار گرفته است، افزود: ارائه تسهیلات وام قرض الحسنه به بیماران جزو گروه سوم بسته‌های حمایتی است.

وی با اشاره به هماهنگی تنگاتنگ بیمه سلامت با دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ادامه داد: شرایط برای ارائه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به سقف ۵۰ میلیون تومان، به افراد دارای بیماری خاص و حتی زوجین نابارور فراهم شده است.

مدیرکل بیمه سلامت گیلان با بیان اینکه بیماران خاص تحت پوشش جامع بیمه‌ای قرار می‌گیرند، گفت: تمام تعهدات بیمه‌ای در بخش‌های مختلف به بیماران خاص انجام می‌شود.

عاطف راد با بیان اینکه گیلان اولین استانی بود که موفق به جذب اعتبارات ملی شود، اضافه کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود ۵ میلیارد و هفتصد میلیون تومان صرف پرداخت هزینه‌های مازاد بیمه‌ای بیماران خاص در گیلان شده است.

مدیرکل سلامت گیلان از پرداخت ۱۵۷ میلیارد تومان برای بیماران خاص و صعب العلاج گیلان خبر داد و تصریح کرد: این مبلغ از ابتدای سال تاکنون از سهم صندوق به مؤسسات طرف قرارداد پرداخت می‌شود.

کد مطلب 5733696

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