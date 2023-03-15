پرداخت ۱۵۷ میلیارد تومان به بیماران خاص و صعب العلاج گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عاطف راد شامگاه سه شنبه در گفتگوی ویژه خبری شبکه باران، اظهار کرد: بیش از ۳۷ هزار نشان برای ۳۱ هزار بیمار مشمول این صندوق در استان گیلان فعال شده است.
وی با بیان اینکه سه گروه خدمتی برای بیماران خاص و صعب العلاج در نظر گرفته شده است، افزود: پرداخت بر هزینههای مازاد بر بیمه پایه و تکمیلی شامل ۱۰۷ بیماری میباشد.
مدیرکل بیمه سلامت گیلان، نشان دار شدن و تقویم بستههای خدمتی را جزو گروه دوم خدمتی دانست و بیان کرد: در این گروه به جای پرداخت مستقیم، بستههای حمایتی و خدماتی به افراد ارائه میشود و ۴۴ بیماری را پوشش میدهد.
عاطف راد با بیان اینکه انواع بیماریهای خاص در زمره گروه سوم خدمات قرار گرفته است، افزود: ارائه تسهیلات وام قرض الحسنه به بیماران جزو گروه سوم بستههای حمایتی است.
وی با اشاره به هماهنگی تنگاتنگ بیمه سلامت با دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ادامه داد: شرایط برای ارائه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به سقف ۵۰ میلیون تومان، به افراد دارای بیماری خاص و حتی زوجین نابارور فراهم شده است.
مدیرکل بیمه سلامت گیلان با بیان اینکه بیماران خاص تحت پوشش جامع بیمهای قرار میگیرند، گفت: تمام تعهدات بیمهای در بخشهای مختلف به بیماران خاص انجام میشود.
عاطف راد با بیان اینکه گیلان اولین استانی بود که موفق به جذب اعتبارات ملی شود، اضافه کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود ۵ میلیارد و هفتصد میلیون تومان صرف پرداخت هزینههای مازاد بیمهای بیماران خاص در گیلان شده است.
مدیرکل سلامت گیلان از پرداخت ۱۵۷ میلیارد تومان برای بیماران خاص و صعب العلاج گیلان خبر داد و تصریح کرد: این مبلغ از ابتدای سال تاکنون از سهم صندوق به مؤسسات طرف قرارداد پرداخت میشود.
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