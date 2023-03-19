۴۰ خودرو عملیاتی به ناوگان مرزبانی خراسان رضوی الحاق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای ارتقا توان عملیاتی مرزبانی خراسان رضوی به‌ویژه در حوزه یگان‌های عملیاتی، ۴۰ دستگاه خودرو به ناوگان عملیاتی مجموعه مرزبانی استان ملحق شد.

سردار مجید شجاع با اشاره به این‌که تجهیزات بسیار خوبی از سوی مسئولین فراجا پیش‌بینی شده و در آینده نزدیک در اختیار مرزهای استان قرار خواهد گرفت، گفت: از ابتدای سال، ۴۰ دستگاه خودروی عملیاتی به فرماندهی استان تحویل شده که در آخرین مرحله، ۱۳ دستگاه اختصاصی در اختیار واحدهای مرزی خراسان رضوی قرار گرفت.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی اضافه کرد: اختصاص این تجهیزات در افزایش امنیت مرزها و انجام بهتر مأموریت‌ها مؤثر خواهد بود.