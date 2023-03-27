به گزارش خبرنگار مهر، ورود سامانه کم فشار بارشی به استان سمنان همزمان با شامگاه یکشنبه و بامداد دوشنبه، سبب صدور هشدار زرد از سوی هواشناسی شده است. سامانه کم فشاری که بارندگی را به دنبال خواهد داشت.

اداره کل هواشناسی استان سمنان اعلام کرده که فعالیت سامانه بارشی جدید از اواخر وقت یکشنبه و بامداد دوشنبه آغاز و اغلب نقاط استان را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. این سامانه سبب بارش باران، رگبار و رعد و برق خواهد شد در نتیجه هواشناسی هشدار زرد رنگ را در سراسر استان سمنان اعلام کرده است.

بارش باران در اقصی نقاط استان سمنان

مدیرکل هواشناسی استان سمنان در این باره به مهر، گفت: بارش باران همچنین رعد و برق و رگبار پراکنده مهمترین آثار این سامانه کم فشار هستند.

ایرج مصطفوی با بیان اینکه احتمال تگرگ در مناطق کوهستانی و مرتفع استان سمنان وجود دارد، ابراز کرد: وزش باد شدید و گرد و خاک از دیگر آثار این سامانه کم فشار بارشی است.

وی آب گرفتگی در برخی معابر را از دیگر تأثیرات این سامانه کم فشار بارشی دانست و تاکید کرد: لغزندگی، یخبندان و اختلال در تردد محورها و گردنه‌های برف‌گیر به خصوص در شمالی استان سمنان از دیگر تأثیرات سامانه کم فشار خواهد بود که از امروز دوشنبه تشدید نیز می‌شود.

جاری شدن سیلاب در مسیل‌ها دیگر موضوعی است که مدیرکل هواشناسی استان سمنان به آن اشاره دارد. همچنین آنطور که هشدارهای زرد هواشناسی اعلام کرده‌اند احتمال خسارت ناشی از بارش تگرگ و وزش باد نیز با ورود این سامانه به استان سمنان افزایش یافته است.

جاری شدن روان آب‌ها

در این راستا به مردم استان سمنان توصیه شده که از پارک کردن خودروهایشان زیر تابلوها و درختان کهنسال و … که احتمال سقوط دارند، پرهیز کرده و به ارتفاعات برای تفریح سفر نکنند. این سامانه همچنین تا شامگاه سه شنبه در استان ادامه خواهد داشت و روز چهارشنبه از سمت شرق از استان خارج می‌شود.

استقرار سامانه کم فشار بارشی در روزهای دوم و سوم فروردین ماه سال جاری سرمای سختی را وارد استان سمنان کرد تا جایی که بسیاری از باغ‌های کشاورزی به خصوص در شمال و شرق استان دچار سرمازدگی شدند.

یکی از تأثیرات سامانه کم فشار بارشی که از دیشب وارد استان سمنان شده کاه‌ی سه الی شش درجه‌ای دمای هوا به خصوص در ارتفاعات و مناطق شمالی استان سمنان است اما به نظر نمی‌رسد این کاهش دمای هوا بتواند مابقی محصولات باقی مانده باغی در استان را نابود کند.

وزش باد شدید و بارش تگرگ در نواحی مستعد، رگبار و رعد و برق و بارش باران در کنار کاهش دمای هوا، در نهایت تمام تأثیراتی هستند که این سامانه کم فشار بارشی طی دو روز در استان سمنان برجای خواهد گذارد.