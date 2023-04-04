واکنش رئیس شورای شهر تهران به حواشی انتصابات در سازمان میادین

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در حاشیه یکصد و سی و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امیدواریم با خدمت به مردم بتوانیم فعالیت ثمربخشی را داشته باشیم، اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌های خوبی برای سال ۱۴۰۲ انجام شده و امیدواریم شهرداری روی این ریل حرکت کند و انسجام بیشتری در فعالیت‌های شهرداری در تمام زمینه‌ها شاهد باشیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر حواشی انتصابات در سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران توسط اعضای شورای شهر گفت: اعضای شورای شهر دخالتی در انتصابات ندارند و من چندین بار اعلام کردم اگر کسی هست بگوید؛ من به عنوان رئیس شورا یک نفر را به شهردار معرفی نکردم.

چمران با تاکید بر اینکه گفته‌ایم اگر کسی را می‌شناسید معرفی کنید تا در مسیر گزینش قرار بگیرد، گفت: ما کسانی را داشتیم که چنین بودند و خلع عضویت شدند؛ برای مثال در تبریز فردی به همین دلیل خلع عضویت شد. به هرحال چنین اقدامی خلاف قانون است؛ نه عضو شورا چنین چیزی را مطرح می‌کند و نه مسئولین باید چنین چیزی را بپذیرند.

چمران در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه ابتدای سال شهردار تهران خانه‌ای را به یکی از کارمندان شهرداری تهران هدیه داد و آیا این کار نیازمند مجوز شورای شهر تهران است یا خیر گفت: نمی دانم منزل مسکونی از سوی شهردار به چه شکل به کارمند شهرداری داده شده است، اگر از حد مشخصی بالاتر باشد، اعطای مسکن به مجوز نیاز دارد اما ممکن است مسکن را داده باشند تا زمانی که مشکلات برطرف شود و این نیاز به مجوز ندارد.

وی با اشاره به حواشی انتشار فیش نجومی دیگر در شهرداری تهران گفت: تمام عقب ماندگی‌ها در فیش حقوقی بهمن ماه جبران می‌شود، موضوعی که در خصوص فیش حقوقی مطرح شده، به شهرداری ارتباط دارد و به ما مربوط نیست.