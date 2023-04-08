به گزارش خبرنگار مهر، حساب باشگاه پرسپولیس بار دیگر به دلیل عدم پرداخت مطالبات این باشگاه به خاطر وام قرض‌الحسنه‌ای که در سال ۱۴۰۰ در دوران سرپرستی مجید صدری دریافت کرده بود بسته شد تا پرداختی‌های این باشگاه دچار مشکل شود.

رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در حالی با مسدودی حساب‌های جاری این باشگاه روبرو شده که باید تا ۲۵ فروردین مبلغ ۲۰۰ هزار یورو به‌عنوان قسط دوم مطالبات بوژیدار رادوشوویچ به حساب این بازیکن واریز کند. باشگاه پرسپولیس طبق تفاهم سال گذشته با دروازه بان پیشین کروات خود موظف به پرداخت این مبلغ است تا مشمول جریمه نشود.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس موفق به تهیه ارز لازم شده اما موعد پرداختی به خارجی‌های فعلی این تیم نیز رسیده است تا وحدت هنانوف، لئاندرو پری را، اوسمار ویه را، پپه لوسادا و ولسلی ننکا پس از دو ماه بتوانند بخش دیگری از قراردادهای خود در دریافت کنند.

موضوعی که افشین پیروانی سرپرست و یحیی گل محمدی سرمربی تیم به گوش درویش رسانده‌اند اما مدیرعامل باشگاه از مربیان و بازیکنان خارجی تیم فرصت خواسته تا بتواند پول آنها را تا پنجم اردیبهشت ماه پرداخت کند و نگرانی بابت هرگونه شکایت احتمالی را برطرف کند.