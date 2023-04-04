حقوق گمرکی مواد اولیه تولید یک درصد تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس باقری زمردی- مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، طی نامه‌ای به گمرک اعلام کرده که فهرست کالاهای مشمول کاهش حقوق گمرکی از چهار به یک درصد بر اساس مفاد بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، همان تعرفه‌هایی است که آذر سال قبل اعلام شد.

بنابراین گمرک نیز موضوع بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مبنی بر اینکه ماشین آلات و تجهیزات، قطعات مواد اولیه و واسطه‌ای، تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول مأخذ حقوق گمرکی یک درصد شده را روز گذشته ابلاغ کرد.

مهلت اعتبار این بخشنامه تا پایان سال ۱۴۰۲ تعیین شده است.